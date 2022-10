Publicaron las fotos de la exclusiva boda de Lena Headey, actriz de Cersei Lannister en Game of Thrones

Mientras House of the Dragon se desarrolla con éxito en la plataforma de HBO Max, una de las actrices de este universo de historias se casó recientemente. Se trata de Lena Headry, quien interpretó a la malvada Cersei Lannister en Game of Thrones.

La “Reina de Westeros” contrajo matrimonio con el también actor Marc Menchaca, reconocido por sus trabajos en “La Ley y el Orden” “Manifiesto” y “Ozark”, entre otros.

Fue una ceremonia discreta y sencilla de la que ya se publicaron imágenes en los medios internacionales, gracias a que una de sus íntimas amigas posteó el alegre momento en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con lo que reseña Telemundo la boda de la actriz británica fue el 6 de octubre. Se celebró en Italia y acudieron, entre otras personalidades, Sophie Turner (Sansa) y Peter Dinklage (Tyrion Lannister).

La amiga de Lena que publicó las imágenes es su instructora de yoga. Se llama Tania Brown y en sus redes sociales aparecen algunas de las capturas de la celebración en las que aparece Peter Dinklage.

Otras de las personalidades que asistieron a la boda, gracias a la información que compartió Tania en su Instagram, fueron Michelle Fairley (Catelyn Stark) y Conleth Hill (Lord Varys).

Fotos de la boda de Lena Headey

