El mini vestido de lentejuelas de Galilea Montijo donde luce piernas

Como suele ser costumbre, Galilea Montijo compartió en su cuenta de Instagram un nuevo outfit que lució hace poco, y cuya publicación ya sobrepasa los 42 mil me gusta.

La conductora de los programas “Hoy” y “Netas Divinas” llevó en esta oportunidad un sensual vestido de lentejuelas color fucsia, cuyo diseño tenía una manga larga y un cinturón con lentejuelas plateadas.

Además, el vestido era lo suficientemente corto para permitir que Galilea Montijo luciera sus hermosas piernas. Los tacones que llevó tenían toques dorados brillantes.

El cabello lo llevó suelto y enrulado, y usó su ya respectivo collar con un dije en forma de cruz.

En una edición de “Netas Divinas” donde hablaban sobre el poliamor, Galilea Montijo compartió que, a pesar de ser una persona muy abierta, no cree que llegaría a estar en ese tipo de relaciones.

La carismática conductora explicó que le puede más el temor a lo que pueda ocurrir después si se abre a ese tipo de cosas, lo que también la ha limitado en lo que respecta a consumir sustancias ilícitas.

“Soy muy abierta, abierta a escuchar, abierta al placer, pero yo sí creo y me da miedo porque sé que una cosa te llevaría a la otra. No sé si eso me ha detenido mucho en cuestión de drogas, por ejemplo, también”, dijo Galilea Montijo en “Netas Divinas”.

Y aunque se considera una persona muy fiestera, y que le gusta tomar, siempre les ha tenido miedo a las drogas, pero sí llegó a consumir marihuana en una ocasión.

“He probado la marihuana y me he reído muchísimo y me di cuenta que no era lo mío, pero pasar esos límites donde me da miedo que puedan venir más cosas”, admitió la conductora.