¡Era una lanototota!, esto hizo Galilea Montijo con lo que ganó en Big Brother VIP

En 2002, Galilea Montijo fue la ganadora de Big Brother VIP, recordemos que en la final, la ahora conductora de Hoy le ganó a Facundo y Arath de la Torre, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar del reality show, respectivamente.

Galilea Montijo con lo que ganó en Big Brother VIP

Ya han pasado 20 años de aquellos hechos, pero apenas hace unos días, Galilea habló sobre qué hizo con el dinero que ganó al estar en la famosa casa donde estuvo encerrada las 24 horas los siete días de la semana. Lo hizo a través de una transmisión en vivo que hizo en redes sociales.

Galilea Montijo cuenta su experiencia en Big Brother VIP

Durante la charla con sus seguidores, Montijo también contó algunas de sus experiencia en el reality show de Televisa. Reveló que en el tiempo que estuvo dentro de la casa Big Brother VIP tuvo más cercanía con Lorena Herrera y Alejandro Ibarra, pero que con todos en general mantuvo una buena relación.

Galilea nunca estuvo nominada por sus compañeros, por lo que nunca tuvo expectativas de ganar, ya que no sabía si era apoyada por el público, situación que la incómodo en momentos. “No me imaginaba ser la ganadora, y las últimas semanas yo pedía que me nominaran para saber cómo estaba con el público. Yo pensé que el ganador iba a ser Facundo, cuando dicen ‘tercer lugar Arath de la Torre’, está increíble, pensé ‘yo me llevó el segundo lugar’, pero jamás imaginé que me llevaría el primero”, recordó Montijo.

¿Qué hizo Galilea Montijo con el dinero que ganó?

Montijo recibió un automóvil y medio millón de pesos. “Me regalaron un carro, de hecho Víctor Trujillo que era el conductor, cuando salgo me da las llaves del carro, y también me dieron dinero, para mí era una lanototota en aquel entonces... Yo dije ‘pago un año por adelantado la renta de mi departamento’, el carro lo vendí, también le estaba pagando la casa a mi mamá que había sacado a crédito”, explicó la conductora, al cuestionarle qué hizo con el premio.

También resaltó que no hizo millonaria, pero que sí pudo pagar varias de sus deudas.