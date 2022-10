Alejandro Fernández arropado por la familia para nuevo proyecto en Guadalajara

El intérprete Alejandro Fernández, de 51 años, se ha convertido en un artista consolidado, que pese a viajar continuamente por el mundo, su base sigue siendo Guadalajara, la tierra que lo vio nacer. El cantante mexicano, a la par de su carrera musical, apuesta por Jalisco, donde realiza varios proyectos en su faceta como empresario.

El Potrillo asistió este miércoles por la noche a un evento para presentar de manera oficial su nuevo proyecto, que es una colaboración con Grupo VEQ y Corporativo Fernández, en la que participa como socio.

Alejandro Fernández emprende un nuevo proyecto en Guadalajara

“Espero que esto sea un éxito, ésto solo es el principio, gracias”, fueron las palabras de Alejandro, al presentar el desarrollo inmobiliario en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Acompañado por su novia, Karla Laveaga; además, de sus hijos Alex, Camila y América, con sus respectivas parejas, incluso la pequeña Mía, el cantante dejó en claro que pasa por un buen momento personal y profesional.

Alejandro Fernández invierte en su tierra. (Foto: Instagram /G.Acosta.)

Alejandro Fernández invierte en su tierra. (Foto: Instagram /G.Acosta.)

Alejandro Fernández invierte en su tierra. (Foto: Instagram /G.Acosta.)

Vicente Fernández Junior y Mariana González también estuvieron apoyando al integrante de la dinastía Fernández, para demostrar que no hay ningún problema con su hermano, ni existe un distanciamiento con su novia.

Alejandro Fernández realizará dos presentaciones dentro del palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, los próximos días 21 y 22 de octubre.

Alejandro Fernández, de artista a empresario

Desde hace tiempo, el cantante tapatío optó por convertirse en empresario de bienes raíces.

“Desde un principio me lo planteé así, porque, en esta carrera nunca se sabe cuánta vida artística vas a tener. Por eso empecé a abrirme a nuevos negocios, particularmente en el terreno inmobiliario, que me gusta mucho. Hemos realizado varias inversiones y en algunas de ellas le hemos dado al clavo, lo que nos ha generado extraordinarios dividendos. Entonces, si voy a seguir en el mundo del espectáculo, pues quiero que sea por gusto y pasión, y no por una necesidad económica, porque en ese momento todo se volvería una carga”, señaló hace tiempo, en una entrevista para la revista Forbes.

También puede interesarte: Alejandro Fernández responde a las críticas: ‘Yo estoy muy feliz’

La dinastía Fernández también es dueña de al menos 25 empresas en México, las cuales están englobadas en el Grupo Fernández, del cual Alejandro, es presidente y fundador del corporativo de la familia.