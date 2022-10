Raphael: ‘me preocupa que algunos cantantes no dejen nada para la posteridad’

Hablar de Raphael es recordar momentos importantes de la historia musical en Iberoamérica. El cantante español se ha convertido en un icono pop y una leyenda que está cumpliendo 60 años de carrera. El artista arrancó #Tour6.0, el pasado 8 y 9 de octubre en la Ciudad de México, ahora va por sus dos últimos conciertos en el país.

El Divo de Linares, es un artista que ha llevado su arte y su lenguaje a casi todos los rincones del mundo. No solo es cantor, también es narrador y como tal el cantautor andaluz se distinguió de los demás, se ganó el cariño de sus fans y conquistó el mundo con su música.

El cantante, a sus 79 años, reveló que está lleno de vitalidad y sus lazos con México son más fuertes.

“El amor con México no se termina es largo. Ha ido en aumento y me siento muy querido por la gente, me lo demuestran -no solo- en el escenario, sino en la calle. Me siento arropado, mimado y año tras año, esta historia sigue en aumento, no se termina nunca”, compartió el cantante.

El intérprete de detalló qué es lo que más le sorprende en los conciertos, “la mitad de los asistentes son gente joven; tal parece que han salido en desbandada de su casa y han dicho: ‘yo también quiero participar’”.

Con una lucidez y gran memoria, el español recordó que muchos lo llaman loco, y señaló su grado de locura.

”La locura me impulsa a cantar, loco siempre he estado. La locura es conseguir que todos los sueños se hagan realidad, de trabajar en lo que te gusta y despertar todos los días con el trabajo que te enloquece, esa es una locura maravillosa”.

“Estoy metido en el mogollón con las redes sociales, las veo a la distancia. Participo cuando tengo que participar y estoy al tanto de lo que pasa en internet y todos los medios. Los que son buenos, los considero y otros los dejo porque no son importantes”. — Raphael

Defensor del castellano y de las baladas románticas, se dio un tiempo para hablar de la música que se hace hoy en día.

”Hay muchas cosas en la forma de vivir hoy en día que son para llorar, es lamentable pero es así. Creo -sinceramente- que lo hacen (cantantes) sabiendo que hacen música para usar y tirar como cuando usas un pañuelo, es lo mismo, se hacen las cosas para usar y tirar. Lo que más me preocupa es que lo hacen a consciencia y pocos artistas hacen algo para las generaciones venideras. Me preocupa que algunos cantantes no dejen nada para la posteridad”, dijo.

Raphael entre la música y plataformas

Para celebrar el 60 aniversario de Raphael en el mundo de la música, ViX+, el servicio de streaming por suscripción en español, presentó Raphaelismo. La docuserie de cuatro partes profundiza en los éxitos, secretos, miedos y sueños del artista, con material audiovisual exclusivo, convirtiéndolo en el primer y único documental con la participación directa del propio Raphael y su familia.

Prepara el lanzamiento del álbum conceptual Victoria, que saldrá el 18 de noviembre. Es un relato creado para escuchar desde el principio hasta el final, las once canciones que lo componen. Es un viaje por las experiencias y pensamientos de un artista que, con una larga trayectoria, se sienta junto a Pablo López para crear una obra que es luz, celebración, vida, color, energía, vitalidad, vocación, amor y pasión por la música.

Conciertos en México

13 de octubre, Auditorio Citibanamex (Monterrey).

15 de octubre, Auditorio Telmex (Guadalajara).

