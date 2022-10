Lo que opina Cuquita sobre la novia de Vicente Junior

Vicente Fernández Junior lleva una relación desde hace más de dos años con Mariana González, conocida como la Kardashian mexicana.

Tras la muerte, el 12 de diciembre de 2021 de Vicente Fernández, uno de los intérpretes más importantes de la música vernácula mexicana, muchas cosas se han dicho en torno a su familia que goza de la herencia dejada por ‘Chente’.

Con la serie de Netflix, “El Rey”, la única bioserie autorizada por la dinastía Fernández, la curiosidad sobre la vida de ‘Chente’ se ha incrementado, así como las especulaciones sobre esta familia.

Vicente Fernández Jr, de 58 años, es el primogénito de ‘El Charro de Huentitán’ y nació el 11 de noviembre de 1963 en la Ciudad de México.

Luego de varias separaciones, ahora está con Mariana González, conocida como la Kardashian mexicana y a quien muchos tildan de “aprovechada”.

Vicente Fernández Jr. tiene cuatro hijos: Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda. Su novia Mariana tiene dos hijos.

La relación de Vicente Junior con Mariana siempre ha sido cuestionada. Muchos señalan que su verdadera razón para estar con Vicente Junior es la fortuna de la familia Fernández.

“Lo que se compra uno con dinero y no me refiero a las entradas del béisbol, ya sabe uno para quien trabaja ( diría su APA)”, “Ya no le robes al anciano”, “Cómo se ve que billete mata carita”,”Este si es amor, pero al dinero jajaja”, “Qué bonito ha de ser vivir a tus anchas sin trabajar y vivir de zángano disfrutando el trabajo de otros o sea de la herencia de otros que sí trabajaron hasta el cansancio ......verdad...?”, son algunos de los comentarios.

Vicente Fernández Jr ha llegado a reaccionar en algunas oportunidades de mala manera a los ataques de los internautas y hace unas semanas llamó “Ardido” a un seguidor que lo cuestionaba por treparse a la fama de su papá.

La fortuna de los Fernández

Don Chente junto a María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como “Doña Cuquita”, tuvieron cuatro hijos, tres de ellos biológicos, y una adoptada: Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra.

Alejandra Fernández es hija de la hermana de Doña Cuquita, pero desde que era muy pequeña, la pareja cuidó de ella y tiempo después la adoptaron.

El portal de CelebrityNetWorth reseñó que el valor en bienes y propiedades dejadas por Vicente Fernández ascienden a los 25 millones de dólares, lo que equivaldría a más de 524 millones de pesos mexicanos.

¿Qué piensa Cuquita de su nuera?

Cuquita hace poco fue consultada por periodistas sobre lo que opinaba sobre la novia de su hijo.

“Mu bien, muy bien, yo con todos me llevó muy bien”, dijo Cuquitas, sin ofrecer más detalles.