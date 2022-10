Manelyk compartió que se ríe de las desgracias de sus excompañeros de “Acapulco Shore”

La décima temporada de “Acapulco Shore” se trasmite por el nuevo servicio de stremaing, Paramount+, sin embargo, una de las que fue sus figuras centrales ya no forma parte de ella: Manelyk González.

Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que su “presencia” no sea una constante en el programa, bien sea porque los demás participantes la mencionan en varias ocasiones, o por los comentarios de las personas en redes sociales, quiénes alegan que hace falta en el reality.

Por lo que la influencer no ha podido evitar dar su opinión de lo que va de temporada 10 del reality que la llevó a la fama, y admitió estarse riendo de las desgracias de sus compañeros.

Manelyk asegura que intentó no hablar de “Acapulco Shore”, por lo que esta será una última excepción

A través de sus redes sociales, Manelyk González expuso que intentó no hablar sobre “Acapulco Shore”, pero han sido tantas las menciones que le han hecho en el programa, y la han etiquetado tanto en diferentes publicaciones al respecto, que decidió romper el silencio.

“Intento no comentar, no meterme en todo esto de esa nueva temporada, pero obviamente me entero de todo lo que dicen, o sea, existen las redes sociales y en todo me etiquetan”, dijo la también empresaria, para añadir: “Me da mucha risa, lo disfruto demasiado, muchas gracias por hacerme reír, se pasan de vergas”.

“¿Quién falta que salga? Joyce, por favor di que te destruí la vida. Lo vuelvo a ver y estoy llorando de la risa... Ay, las amo a todas. Sorry por reírme de su desgracia, es que soy muy mala”, remató Manelyk González.

También expresó la gracia que le causó que Dania dijera que cuando ella formaba parte del programa, controlaba la producción. Pero prometió ya no volver a hablar de “Acapulco Shore”.