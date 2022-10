El día que Shakira y Pink asistieron a una entrega de premios con un vestido idéntico

Shakira es una diva de la música pop, indiscutible. La artista nacida el 2 de febrero de 1977 en la ciudad de Barranquilla, Colombia, ha sabido ganarse un lugar en el mundo de la música.

La intérprete de éxitos que incluyen piezas como “Ojos así”, “Chantaje” y más recientemente “Te felicito” ha pasado por muchas situaciones complicadas este año que incluyen la separación del padre de sus hijos Milán y Sasha, de nueve y siete años.

En los últimos meses las informaciones sobre Shakira, de 45 años, y la ruptura con el futbolista Gerard Piqué han acaparado titulares.

Pero también se han traído al presente recuerdos de la diva del ‘Waka, waka’ como la vez que asistió a una entrega de los premios VMAs con un vestido idéntico al de la cantante estadounidense Pink.

Ocurrió durante la entrega de los premios MTV Video Music Awards de 2009, que se presentaron el 13 de septiembre en el Radio City Music Hall de Nueva York y fueron televisados por MTV.

¿Sabías que Pink está llevando el mismo vestido que tú?, le preguntó una reportera de farándula mientras Pink estaba a unos pocos metros de Shakira con un vestido negro en semicuero ceñido al cuerpo.

“No hay manera, sácame de aquí”, bromeó Shakira al voltearse a mirar a su colega.

“Me parece divertido, me encanta (…) Pero no hay problema, le queda hermoso a Pink”, señaló Shak entre risas.

“Sabes que me río porque mi diseñador Tomy me dijo: oh Dios, este vestido es único, no hay otro”, añadió Shakira que luego se fotografió con Pink, marcando uno de los momentos más recordados de esa edición de los premios VMAs.

“Las dos con sus estilos únicos, tanto en música como en todo, grandes ar.tistas”, “Shakira con esa sonrisa incómoda de trágame tierra y Pink si se la tomo con soda”, “Lo recuerdo como si fuese ayer, dos grandes artistas que saben que eso no les resta. Al contrario, como lo manejaron les suma y mucho, quien falló fue la marca, ellas lucían increíbles, cada una a su estilo!!!”, comentaron internautas.

Ansias a la espera de “Monotonía”

En contraste con lo desgarrador que ha sido este año, la artista está en un alto momento creativo.

Sus seguidores esperan con ansias el lanzamiento del sencillo “Monotonía” donde comparte créditos con Ozuna. La canción de la que se conocen algunos extractos verá la luz el 19 de octubre de 2022.

‘Shak’ ha plasmado en una serie de mensajes fragmentos de Monotonía, su nueva producción en la que sin duda se refleja parte de lo vivido en medio de su ruptura con Gerard Piqué.

“Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”, publicó Shakira en sus redes sociales junto a un video donde puede verse el pie de un hombre calzado con elegantes zapatos pisar un corazón ensangrentado.