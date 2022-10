En agosto de este año, la actriz mexicana de 36 años de edad Altaír Jarabo celebró su primer aniversario de bodas junto a su esposo, el empresario Frédéric García, quien es 18 años mayor que ella.

Altaír Jarabo revela que es lo mejor de estar casada con un hombre mayor. / Foto: Instagram

Sin embargo, desde el día que anunció su compromiso, la diferencia que existe entre ambos se convirtió en tema de debate, aunque a la pareja parece no molestarle estos comentarios “Me caso con este hombre maravilloso. Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él porque lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: Lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, escribió la actriz en un publicación.

Altaír Jarabo revela qué es lo mejor de estar casada con un hombre mayor

E incluso, reveló qué es lo mejor de estar casada con un hombre mayor, y fue mediante una historia en su cuenta de Instagram, donde respondió varias preguntas de sus fans, “¿Qué les puedo yo decir?, aparte de que se los recomiendo muchísimo, me siento cuidada, respaldada, querida, así deber ser”, dijo Altaír Jarabo mientras alentaba a sus seguidores a comenzar una relación con alguien mayor que ellos.

Fue en abril de 2021, cuando la mexicana anunció su compromiso con el empresario francés y tan solo cuatro meses más tarde, se dieron el sí en una íntima ceremonia llevada a cabo en el centro de París, Francia.

