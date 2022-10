“Gerard no me deja”: el mensaje de Shakira que reflejó el maltrato que sufrió por parte de Piqué

20 de marzo de 2022. La relación de Shakira y Gerard Piqué ya estaba sentenciada, pero la intérprete de “Monotonía” se resistía a aceptar que el final de la relación que había mantenido desde hace más de una década con el padre de sus hijos, Milán y Sasha, de 9 y 7 años, llegaba a su fin.

Este miércoles 19 de octubre Shakira estrena “Monotonía” tema, que como otros tantos en su carrera, está marcado por sus experiencias personales, lo que le confiere un tono autobiográfico.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”, es parte de la letra del sencillo del que Shakira ha ido mostrando algunos avances en sus redes sociales.

En uno de los videos promocionales puede verse el pie de un hombre calzado con elegantes zapatos pisar un corazón ensangrentado mientras Shakira tirada en el piso intenta recoger el corazón.

Frente a este tema los seguidores de Shakira no pueden evitar sacar conclusiones sobre los malos tratos que recibió durante su relación con Piqué, quien por cierto no está en su mejor momento con su club Barcelona, que piensa deshacerse de él ante los pésimos resultados en la temporada.

“Gerard no me dejaba…”

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, es el mensaje que escribió Shakira con una imagen suya en solitario, advirtiendo el colapso de una relación que ya estaba rota.

No hubo un “Me gusta” o un comentario por parte de Piqué, algo que dejaba en evidencia lo sola que estaba Shak en la relación con el padre de sus hijos.

Ha sido la frase “Gerard no me deja decir estas cosas públicamente” la que suscitó múltiples reacciones de ‘Shak’, próxima a lanzar su sencillo “Monotonía” en donde comparte créditos con Ozuna y que refleja parte de los sentimientos que experimentó previo a la ruptura que se oficializó el 4 de junio de 2022 tras meses de rumores.

“No te dejaba escribir porque con otra ya tiene historia, elimina eso Shak quedas como payasa”, “No me deja, allí está el problema mujer, uno tiene que decir lo que a uno le parece, sin ofender a nadie claro está”, “Lo que Piqué tiene de mejor central lo tiene de fiel”, “Apoyando tanto a esa rat4 para que así te pague. Elimina todo esto por favor”, son algunos de los comentarios que ha provocado la actitud petulante de Piqué hacia Shakira.

“Por comentarios como este es que las mujeres caen en la trampa del machismo ‘él no me deja’???? ... Y ahí tenemos las consecuencias: Un bobo pisoteando el amor que le profesa una gran mujer”, escribió otro de los seguidores de la intérprete de éxitos como como “Ojos así”, “Chantaje” y más recientemente “Te felicito”.

La artista nacida el 2 de febrero de 1977 en la ciudad de Barranquilla, Colombia, ha recibido innumerables expresiones de respaldo.

“Tú lo amabas en público y él te engañó en secreto! Eres ganadora, real, leal y grande! Cómo tú… nadie!”…