“Este video me pone en peligro”: Fofo Márquez revela cómo opera su sistema de escoltas

¡Adelante jefe!, “Edgar a la orden”… Así comienza el primer contacto del Fofo Márquez con sus escoltas antes de cada salida.

Autodenominado como “El niño rico de México”, el Fofo Márquez, hijo de un acaudalado empresario petrolero, ha ganado popularidad por mostrar cómo vive, algo que tiene muy incómoda a su familia.

El Fofo Márquez presume de su vida de lujos y ahora contó cómo funciona su seguridad.

“Me muevo en una camioneta, pero normalmente traigo de tres a cuatro camionetas, voy yo en una, me van escoltando en otra, y aparte”, detalló en un video en Youtube donde contó cómo funciona su esquema de seguridad.

Para ir a comprar un cargador a un centro comercial es acompañado por varios de sus escoltas armados con armas de guerra.

“Nunca me muevo en los mismos carros, normalmente los muevo por seguridad”, recalcó.

“Este video no lo quería hacer porque me pone en peligro (…) es contraproducente porque no sé quién me sigue, somos más de 2 millones de seguidores, por eso no había hecho este tipo de blog”, indicó.

Padres de Fofo están molestos

Fofo Márquez aclaró durante el video con sus escoltas que a sus papás no les hace gracia que muestre su vida de lujos en público.

“Mis papás están en contra de que haga mi vida pública”, afirmó.

“Les recuerdo que igual mi familia está en contra de todo esto, de que yo haga tan público mi estilo de vida, me quitaron mis cuentas anteriores, y aparte de que me quitaron mis redes sociales anteriores me sacaron casi un año de México por hacer mi estilo de vida pública, me limitaron mi presupuesto”.

El adinerado tiktoker, es conocido además por repetir imparablemente la palabra “wey”.

“Me dijeron que debía entender que era una persona privilegiada y dejar de fanfarronear”.

He luchado mucho por este sueño de ser famoso, apenas estoy retomando el estilo de vida que tenía en México

Aunque su familia le ha prohibido revelar sus identidades, él con sus opulencias los ha puesto en descubierto, y fue precisamente al mostrar su exclusiva tarjeta de crédito cuando la prensa pudo dar con el nombre del papá de Fofo Márquez, el empresario Rodolfo Márquez, accionista de la cadena de gasolineras Total.

Entre sus excentricidades está bañarse con agua embotellada, gastarse cada semana varias botellas de champaña y andar en yate, por citar solo algunas.

Su verdadero nombre es Rodolfo Márquez. Nació el 15 de julio de 1997 en Ciudad de México.

La fortuna que presume Fofo fue en principio trabajada por su difunto abuelo, don Everardo Márquez, quien era zapatero y creó una modesta fábrica de calzados cuyo éxito fue tan grande que comenzó todo un emporio industrial.