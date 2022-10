“Vete del Barcelona malo”: Internautas se burlan de Piqué y aseguran que Clara Chía le trajo mala suerte

Puede que Gerard Piqué sea uno de los hombres más odiados del momento. El delantero de Barcelona de España no pasa por su mejor momento en el equipo donde ha echado raíces y del que podría salir por no estar dando resultados que estén a la altura de la millonaria suma que gana.

En la actualidad Gerard Piqué tiene un salario de unos 4,7 millones de euros al año.

Desde que se formalizó su ruptura con Shakira las cosas para Piqué se han complicado en otros aspectos de su vida. Muchos seguidores del Barça arremeten contra la ex pareja de Shakira por el comportamiento que este ha tenido tanto en el campo como fuera de este.

“Vete a la mierda Piqué. Fuiste el peor jugador contra el Inter. ¿Por qué el Barcelona no te echa?”, “La mala vida que lleva Piqué, lo tiene viejo y feo”, “Ya es hora que este poco hombre salga del equipo”, “P𝙞𝙦𝙪é 𝙗𝙮𝙚...... 𝙈𝙪𝙮 𝙢𝙖𝙡 𝙚𝙟𝙚𝙢𝙥𝙡𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙚𝙡 𝙚𝙦𝙪𝙞𝙥𝙤”, “Yo mismo no entiendo porque se mantiene el Piqué en el club”, “Lo que más me gusta de hoy es no verte en la alineación ¡pedazo de tronco!”, son algunos de los comentarios.

“Si amas el Barcelona, pide salir ahora”, “Inválido !!!!!”, “Cojo”, “Vete del Barca malo”, “No te vayas a ir sin darnos el gusto de verte con la camiseta de SHAKIRA puesta”, “¿Te retiras como un héroe o te vuelves el villano?”, se suman a los ataques virtuales contra el ex de la diva del ‘Waka,waka’.

En uno de sus últimos mensajes públicos sobre Piqué, Shakira, nacida el 2 de febrero de 1977 en la ciudad de Barranquilla, Colombia, lo definió como el mejor defensor del mundo, un mensaje que ahora le vale críticas por parte de quienes la tildan de ingenua al haber vivido con las infidelidades del papá de sus hijos, Milán y Sasha, a cuestas.

Piqué y su nueva novia

El futbolista de 35 años, nacido el 2 de febrero de 1987 en Barcelona, España, es señalado de descuidar su carrera como futbolista y dispersarse en otros negocios, así como en su relación con su actual novia, Clara Chía Martí, a quien muchos ven como su mayor distracción.

Como si fueran pocos los problemas que afronta Piqué, a quien hemos visto muy mal encarado en sus últimas apariciones públicas, los seguidores de Shakira, quien estrena su sencillo Monotonía, le escriben cualquier cantidad de mensajes.

“Ya viene monotonía, vaya temazo, te va a doler cuando veas la Mercedes esa va a ser número 1 antes de salir, fuera del Barça ya”, “Oye piqué Shakira estará en el mundial, tú no! ¿Te imaginas a todo el mundo aplaudiendo a Shaki? Piqué en un estadio a ti solo te abuchean”, “Narciso que bien actúas, mejor vete para Hollywood”, son otros de los mensajes irónicos que le dejan en redes sociales.

Y no falta quien le diga a Piqué que su relación con Clara Chía Martí solo le ha traído mala suerte por la forma en cómo comenzó esa relación, sobre las lágrimas de Shakira.

“Esa Clarita te trajo pura mala suerte en todos los aspectos de tu vida aaaaaaa, pero el señor se siente más ‘joven’”, “Esa Clara Chía parece hermana pequeña de Piqué, eso no es de un verdadero hombre”, “La Clara resultó un bulto de sal , lo que empieza mal, termina mal , deben de darle el premio a la más del año”…

“El mundo entero presenciando su caída en picada , qué mala suerte te trajo Clarita”, “Deberías ya dejar el FC Barcelona, fuiste leyenda del club y eso se respeta, pero ya es hora de dar un paso al costado, estás bajo de nivel hace un par de temporadas”…