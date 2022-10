Dwayne Johnson revela qué tiene en común con Black Adam: ‘ha sido parte de mi ADN’

El popular y corpulento Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock hizo una breve visita a México para promocionar el estreno de Black Adam. El actor ha logrado hacer lazos fuertes en el país, no solo por sus películas, sino a través de su tequila que produce en los campos agaveros de Arandas, Jalisco.

El artista compartió cómo fue ponerse el traje de este icónico antihéroe, el favorito de los fanáticos del universo DC. También produjo la película a través de su marca Seven Bucks, por lo que se siente orgulloso de tener papeles en casi todos los géneros, y ponerse un súper traje siempre fue algo que consideró como un reto.

Black Adam ya puede verse en el cine. (Fotos: Cortesía Warner Bros.Pictures.)

“Black Adam en realidad apareció en mi radar cuando yo era muy joven. Me encantaban los cómics y siempre fui un chico de DC. Me incliné por Black Adam porque era uno de los pocos superhéroes, supervillanos, antihéroes, como quieras categorizarlo, que tenía la piel morena y se parecía a mí. Además, siempre fue un rudo”, compartió el actor.

Johnson confesó que tenía en la mira este personaje desde hace más de diez años, “Black Adam es algo que ha sido parte de mi ADN y mi alma durante muchos, muchos años”.

Para el director de la cinta, Jaume Collet-Serra, el objetivo era aprovechar la credibilidad callejera legítima de los cómics de Black Adam y combinarla con el corazón, un poco de humor negro y una gran acción cinematográfica.

“Estaba intrigado por el héroe con superpoderes incomparables y un punto de vista exigente. Me atraen los personajes que caminan en esa delgada línea entre hacer lo correcto y hacer lo que hay que hacer, e inmediatamente vi un personaje que era muy similar a aquellos que, cuando el sistema se rompe, son capaz de hacer justicia de maneras que otras personas no pudieron hacer. Sentí que no había visto eso en el espacio de los superhéroes y eso para mí fue muy emocionante”, agregó Collet-Serra.

Las visiones de Collet-Serra de Black Adam como el extraño que llega a la ciudad y se convierte en el infractor de reglas basado en principios, un elemento básico de los géneros del oeste y de policías solitarios, fue un inspirador cambio de juego para los productores, quienes sintieron que su versión original satisfaría tanto a los cinéfilos como a los acérrimos fanáticos de los cómics.

“Una de las partes más interesantes de Black Adam es la exploración temática sobre lo que hace a un héroe y quién tiene derecho a definir qué es la justicia. No llamaría cuestionable el código moral de Black Adam, pero tal vez su código moral simplemente no esté actualizado con los tiempos en que vivimos. Es un tipo sensato; hace las cosas a su manera por lo que cree que es correcto”.

Dwayne Johnson se convierte en un niño emocionado al hablar del personaje, y confesó que todo lo que estaba delante y detrás de la cámara lo emocionó tanto, porque considera a Black Adam el papel de su vida.

“Es raro tener la oportunidad de introducir algo completamente nuevo, desde cero, en la mezcla de superhéroes y eso es. Cuando digo: ‘La jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar’, suena audaz, pero lo digo con verdadera reverencia y respeto por el Universo DC. Los verdaderos fanáticos conocen las cualidades con las que Black Adam ha sido bendecido, poderes que cambian el equilibrio de poder, y cuando analizas estas cualidades y estos poderes que tiene Black Adam, te das cuenta de que están arraigados en la verdad”.

La historia se desarrolla en Kahndaq, un país ficticio, que hace parte del planeta Tierra, ubicado en medio oriente, en la continuidad del Universo DC, se encuentra entre Egipto e Israel.

“Es una leyenda para la gente de Kahndaq, en ese lugar lo llaman campeón. Para un país y un pueblo que están oprimidos, que aparentemente no tienen más esperanza que la idea de este hombre, eso significa algo para ellos. Y su dolor y angustia le son familiares porque él también los ha sentido. Una vez juró hacer todo lo posible para proteger a la gente de Kahndaq de un rey que los esclavizó y que fue responsable de la muerte de su hijo”, comentó el actor.

El personaje de Hawkman, interpretado por ldis Hodge, se convierte en el antagonista que va más allá de la fuerza física.

“Con un traje construido con metal Nth que desafía la gravedad, Hawkman combina su destreza física con un fuerte sentido de la moralidad. Cuando Black Adam conoce a Hawkman, que tiene un sentido de la justicia y un código moral muy estrictos y muy definidos. Ambos son dos caras de la misma moneda y, a lo largo de la película, el público se pone en condiciones de comprender ambos lados. Nunca les decimos quién tiene razón o quién está equivocado porque en el mundo complejo en el que viven, necesitarán ambos, y Black Adam y Hawkman tienen que averiguar cómo trabajar juntos”, finalizó Jaume Collet-Serra.

“Veía estas películas y decía: ‘Me pregunto si alguna vez me ofrecerán algo’ y he aquí que ahora estoy interpretando a Doctor Fate, con el casco dorado. Pero sus poderes son una bendición y una maldición”. — Pierce Brosnan (Doctor Fate)

