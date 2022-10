Usuarios quieren que Adrián Cue salga de la competencia ¡Quiero Cantar! de VLA

En “Venga la Alegría” ya arrancó el reality “¡Quiero Cantar!”, y Adrián Cue forma parte de esta nueva temporada, pero lamentablemente para a él, el público lo quiere fuera.

Desde el comienzo de esta temporada, el actor no se ha quedado callado por las críticas que ha recibido del jurado, sobre todo contra Jorge Romano, con quién protagonizó el último encontronazo.

Después de que Adrián Cue culminará su presentación, el jurado empezó a emitir su crítica, pero fue interrumpido por el actor en repetidas ocasiones, y no lo dejó terminar su juicio y aunque Jorge Romano intentó mantener la compostura y no enfrascarse en una discusión, fue inevitable que acabará enfrentándose a él.

Usuarios piden que saquen a Adrián Cue de “¡Quiero Cantar!”

El actor sigue oficialmente en competencia, lo que ha provocado que muchos televidentes expresaran su descontento, pues consideran que a Adrián Cue le falta humildad y necesita aprender a controlar su carácter.

Como no es la primera vez que no deja que el jurado emita su crítica sin que él constantemente los esté interrumpiendo, los usuarios piden que si no sabe en qué consiste el programa, y mucho menos recibir una crítica, lo mejor para la competencia es que se vaya.

Además, con su último enfrentamiento con Jorge Romano, donde ambos se enfrascaron en una fuerte discusión, la gente se posicionó en favor del miembro del jurado, ya que Adrián Cue fue percibido como alguien demasiado arrogante, que intentó humillar a otro por no ser tan famoso como él.

Esto fue por las palabras que le dijo el actor a Jorge Romano, quién después de aclararle a Adrián Cue que tenía 33 años, ya que había hecho un comentario que insinuaba que era demasiado viejo, este le replicó que de donde había salido, porque nunca había sabido nada de él hasta ahora.