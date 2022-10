Anna Faris confesó que sufrió acoso sexual durante el rodaje de una película en 2006

Anna Faris es una de las actrices que refresca cualquier pantalla en un día de descanso, Su carisma, belleza y gracia para cualquier tipo de producción le hizo un merecido lugar en Hollywood. Pero lamentablemente, según ella misma lo confiesa, las cosas no siempre fueron color de rosa.

Apartando el arduo trabajo que hay que realizar para ganarse un sitio en la fama, Anna Faris confesó que sufrió acoso sexual por parte del director Ivan Reitman, durante el rodaje de “My Super Ex-Girlfriend”, una maravillosa comedia romántica del 2006.

Te recomendamos: Justin Timberlake y Jessica Biel renovaron sus votos en el mismo lugar que se casaron hace 10 años

La brutal confesión se dio en la emisión de un episodio de su propio podcast, reseña Telemundo. Antes de realizad el delicado señalamiento, Faris dijo en tono irónico “¿hablar mal de los muertos?” y después soltó la bomba.

“Quiero decir, la idea de intentar hacer una comedia bajo este reino del terror: era un gritón. Derribaría a alguien todos los días. Un día llegué tarde y me hizo sentir enojada, herida y humillada”, contó.

Y añadió: “Estaba haciendo una escena en la que estaba en una escalera y se suponía que debía sacar libros de un estante y él me golpeó el trasero con tanta fuerza frente al equipo. Y todo lo que pude hacer fue reírme. Quizás no sea un tema tan importante, pero no le habría hecho eso a un protagonista masculino”, detalló.

Anna Faris es reconocida, entre otras cosas, por ser una de las principales protagonistas de la serie cinematográfica de “Scary Movie” y además por ser la ex pareja de Chris Pratt.

Ivan Reitman murió el 12 de febrero del 2022 a los 75 años.