Ni la fama ayudó... Ludwika Paleta no pudo entrar al concierto de Guns N’ Roses

Ludwika Paleta no pudo entrar al concierto de Guns N’ Roses

Ludwika Paleta evidenció la mala organización durante el concierto de Guns N’ Roses que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. De hecho a pesar de que tenía boletos jamás pudo llegar a la entrada.

Ludwika Paleta

Por medio de su cuenta de Instagram la actriz evidenció la mala organización del evento. Uno de sus reclamos fue que el concierto empezaba a las 21:00 horas y comenzó a las 20:55. Además explicó que había mucha gente afuera la cual con boletos en mano, no pudo acceder al recinto.

Ludwika Paleta denuncia mala organización

Paleta también explicó que no había seguridad, por lo que muchas personas intentaron entrar tirando vallas, debido a que no los dejaban pasar. “Gente tratando de entrar y tIrando vallas y no hay seguridad”, se lee en una de sus publicaciones

La actriz además publicó el testimonio de una mujer que intento entrar al concierto pero terminaron por cerrarle la puerta. Finalmente la actriz se tomó foto con algunos de sus fans, y pidió el reembolso de los boletos.