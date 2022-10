“Parece maniquí”: Lucía Méndez se quita varios años con filtros y sus seguidores le piden que pare

La imagen de Lucía Méndez ha sido conocida por las nuevas generaciones gracias al reality show “Siempre Reinas” transmitido por Netflix. La actriz y cantante de 67 años, nacida el 26 de enero de 1955 en León, se ha mantenido vigente en su carrera en la que comenzó hacia la década de los setenta.

Luego de “Siempre Reinas” Lucía, quien se estrenó en el cine en 1972 con la película “Cabalgando a la luna”, muchos la han tildado de prepotente, pues en la producción se ve cómo la cantante se niega a cantar una canción que fue ideada para que las cuatro “reinas” la canten.

Ese mismo año fue nombrada el rostro de El Heraldo de México debido a su belleza. Ese año despegó además como estrella de telenovelas con “Muchacha italiana viene a casarse”, producción que fue protagonizada por Angélica María.

La actitud de Lucía en “Siempre Reinas” molestó a sus compañeras Lorena Herrera, Laura Zapata y Sylvia Pasquel, quienes consideraron un irrespeto que Lucía pretendiera que todas adaptaran sus tonos de voz al de ella.

Las críticas a Lucía por no aceptar la edad

Una de las cosas que Lucía externó en “Siempre Reinas” es la presión a la que se someten los famosos por su aspecto. Ella se ha sentido presionada toda su carrera por los comentarios sobre su aspecto que la ha llevado a practicarse cirugías y tratamientos faciales.

En 2015 concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en la que le contó varios aspectos de su vida. “Ya pasó el tiempo, sé perfectamente que soy una mujer madura, trato de hacer ejercicios y de comer bien”, dijo en esa oportunidad.

Lucía habló de las críticas que ha enfrentado durante años por sus tratamientos estéticos.

“Si me ve ven bien la piel , si me ven delgada, si me ven fresca me dicen que ya se fue a operar (…) La mayoría de la gente es muy floja, no va al gimnasio, está sentada comiendo tacos, enchiladas (…) Yo también como tacos sábados y domingos, pero de lunes a viernes yo me mato, como verdaderamente sano”, señaló.

Sin embargo, admitió que de joven se operó la nariz, se la hizo más finita, dice que se hizo la nariz más parecida a la de su madre, más recta, con la punta más suave. También tiene una cirugía de aumento de senos.

“De alguna manera siempre me atacan por ahí (…) Llega un momento en que te hartas”, apuntó.

Hace poco la estrella mexicana de la llamada época dorada del cine nacional fue cuestionada por internautas que se burlaron el uso excesivo de filtros.

“Nada de photoshop....parece maniquí”, “Abusadora de filtro, casi de mentira la foto”, “Wow, esa no es Lucía”, “Qué buen filtro !! ¿Por qué no aceptan su edad? En su momento estuvo guapa, pero que ya ponga los pies sobre la tierra!!”, “Mi pregunta es ¿por qué tanto filtro? Si tú no ocupas”, “Los filtros de la lucia son geniales te regresan 60 años de juventud”, son algunos de los mensajes.

Muchos salieron en su defensa.

“Hermosa!!.. critican como si de verdad nunca usarán filtros para ustedes... Lucía Méndez es una estrella internacional!”, “Con filtros y sin filtros es hermosa, no entiendo en que le afecta tanto a algunas personitas, pero al final la gente solo da lo que tiene en su corazón ni más ni menos”, dijeron internautas en defensa de Lucía.