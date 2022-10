Martha Figueroa arremete contra Daniel Bisogno y Pati Chapoy

Martha Figueroa estuvo como invitada en el programa de Yordi Rosado, “De noche, todo pasa”, y recordó lo horrible que fue trabajar junto a Daniel Bisogno y Pati Chapoy en el programa “Ventaneado”.

Durante una sección del programa, en la que también participó Juan José Origel, se les pidió que dijeran con cuales compañeros, o excompañeros, no soportaron trabajar, y ni corta ni perezosa la periodista dijo los nombres de dos conductores de “Ventaneando”.

“La Chapoy y Bisogno”, alegando que no tenía que explicar el motivo, pero Yordi Rosado le dijo que en el juego sí tenía que hacerlo, así que agregó: “Son insoportables los dos, me trataban feo. La gente que no me trata bonito no me gusta”.

¿Por qué Martha Figueroa dijo que Daniel Bisogno y Pati Chapoy eran insoportables?

No es la primera vez que la periodista habla mal de sus compañeros, quienes nunca han dicho nada sobre ella, ni bueno ni malo. Pero hace tiempo reveló que Pati Chapoy hizo de su vida laboral un completo infierno.

Pati Chapoy y Daniel Bisogno "son insoportables", dice Martha Figueroa; asegura la trataron mal - https://t.co/bdmyCH7pFp pic.twitter.com/FyO71WqHzD — canal44 (@canal_44) October 27, 2022

Una de las peores cosas que le hizo a conductora estelar de “Ventaneando”, es que logró que la vetaran de la televisión durante muchísimo tiempo, y es algo que nunca le va a perdonar.

Eso sí, dejó claro que actualmente ya no le desea ningún mal, y hasta la saluda si la ve en alguna parte, pero nunca olvidará como se ensanchó contra ella, sin una razón aparente más que caerle mal.

“Ahorita me da igual, pero la odié muchos años, por cómo se portó conmigo, por cómo me hizo sentir, por cómo me trataron por su culpa muchos años y por como mi carrera tuvo que agarrar otro curso, por su culpa”, expresó Martha Figueroa.