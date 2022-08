Todos a la Cocina vuelve con más celebridades, retos y deliciosas recetas

El famoso programa “Todos a la Cocina” regresa con una nueva temporada y es que debido al éxito de este show, desde el 4 de agosto se estrenó su segunda temporada. En esta ocasión celebridades como: Herly, Roberto Carlo, Dalilah Polanco, Héctor Márquez “Jiots”, Pedro Prieto, Karla Gómez y Martha Figueroa participaron en el programa de televisión. En entrevista con Publimetro, Karla Gómez contó, “Que me invitaran a este show me emocionó muchísimo porque me gusta mucho cocinar y soy amante de la cocina desde hace muchos años”.

Martha Figueroa. Martha Figueroa. / Foto: Cortesía.

Asimismo, Martha Figueroa relató, “Para mí fue una sorpresa que me invitaran a participar en Todos a la Cocina porque yo no soy cocinera. Tengo un hijo que es chef pero yo solamente soy su asistente y yo cocino lo normal lo que cocinamos todas la personas”. En esta temporada de “Todos a la Cocina” la audiencia podrá ver y vivir un nuevo formato ya que tanto como los chefs, las celebridades y las familias invitadas estarán cocinando desde sus casas de manera simultánea.

“Todos a la Cocina” es una clase para los espectadores

Es preciso decir que los chefs Carlos Gaytán y Adrián Herrera son los encargados de dirigir a los artistas y a las familias para cocinar y convertirse en todos unos expertos. Como dato, a cada celebridad le tocó cocinar un platillo diferente y de sus experiencias las celebridades platicaron, “A mí me tocó hacer Beef Stroganoff y me acuerdo que en una parte tenía que sazonarlo con un tipo de alcohol y fue como un reto porque me dio algo de miedo porque nunca lo había pero lo logré y me quedó muy rico la verdad”, dijo Karla Gómez.

Karla Gómez. Karla Gómez. / Foto: Cortesía.

Finalmente, Gómez habló de por qué el público no se puede perder la segunda temporada de “Todos a la Cocina” y dijo, “Este no es el típico programa de cocina porque tú también como espectador lo disfrutas y aprende mucho de cocina”. “Yo cuando en mi vida iba a pensar que iba a poder cocinar Ratatouille y la verdad es que me salió bien y al final hasta sentí que fue fácil pero es fácil porque te están enseñando los maestros”, concluyó Martha Figueroa.

