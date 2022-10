Sebastián Caicedo, ex de Carmen Villalobos, confiesa que se refugió en Dios para superar este 2022

Luego de varios rumores y comunicados negando los mismos, la pareja conformada por los actores Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos anunciaron finalmente que habían tomado la decisión de separarse tras 13 años juntos.

Aunque ninguno de los dos famosos colombianos detalló los motivos de su ruptura, Sebastián Caicedo le contó a la revista People en Español, que todo lo que ha vivido este año le hizo poder acercarse más a Dios.

“Mi único amor desenfrenado en este momento es Dios, es a quien me aferré para salir en este momento. Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie”, expresó el actor.

Sebastián Caicedo asegura que siempre estará abierto al amor pero que eso no es su prioridad actualmente

Cuando le preguntaron a Sebastián Caicedo si estaba dispuesto a enamorarse otra vez, esto fue lo que dijo:

“Siempre voy a estar abierto. El amor es el sentimiento más [bello] que el ser humano puede sentir”, asimismo, aseveró que en su próxima relación estaría abierto a tener hijos.

“Soy un hombre enamorado de la vida. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad”, compartió Sebastián Caicedo.

No obstante, aclaró que en estos momentos enamorarse no es su prioridad, ya que decidió explorar su espiritualidad, para poder llegar a conocer mejor a Dios.

“Después de este proceso que tuve este año tenía dos caminos: Refugiarme en Dios o la vida mundana. Me fui por lo primero, no me arrepiento, estoy feliz y espiritualmente más enriquecido, si algo me dicen que pueda recomendar eso. A veces llenamos vacíos que al final terminan siendo vacíos mucho más grandes”, aseguró.

También dijo que, si algo desearía cambiar en su vida en este año, sería profundizar más en tu espiritualidad.