Sin la fama de Shakira, Clara Chía Martí se agarra de la jugosa fortuna de Piqué

Piqué suma una fortuna personal que no se acerca al cuantioso patrimonio de Shakira. @3geradpique

La fama y la fortuna acompañaron a la pareja que formaron Shakira y Gerard Piqué durante 12 años y en la que procrearon dos hijos: Milan, de 9 años y Sasha, de 7.

Sin embargo, tras la separación de la cantante colombiana y el futbolista, el 4 de junio pasado debido a la infidelidad del catalán con Clara Chía Martí, solo dinero le queda al deportista, según se lee en los comentarios de su Instagram, donde recibe una avalancha de críticas de los seguidores en la red social.

“Tú ni buen jugador eres, menos buen padre, seguro buen sugar”, le dicen en los duros comentarios de sus publicaciones en Instagram.

Es así como, sin la fama de Shakira, Clara Chía se agarra de la jugosa fortuna de Piqué, especulan en redes quienes rechazan la separación de los famosos por culpa de una tercera persona.

“Dirá la Clara Chía, ¿por qué no me busqué un sugar daddy y anónimo?, ahora todos me odian”, expresan en los comentarios.

“Me gustaría felicitarte por la canción de Shakira, aunque Shakira dice que fue culpa de la Monotonía. Todos sabemos que el culpable eres tú. ¡Narcisista!”, le dicen en otros mensajes.

“Te felicito, qué bien actúas y fue culpa de la monotonía @3gerardpique”, “Clara se va a cansar de ti y te quedarás solo”.

¿De cuánto es la fortuna de Gerad Piqué?

Anualmente, el culé suma ingresos por 4,5 millones de euros. Los 20 años de Piqué en el fútbol internacional le han dejado una cuantiosa fortuna que, según portales especializados, asciende a 80 millones de dólares.

La cifra, sin embargo, no se acerca a los 300 millones de dólares de la diva del Waka Waka, quien nació el 2 de febrero de 1977 (45 años). Como no estaban casados, sus patrimonios son individuales.

Los ingresos de Piqué, nacido también un 2 de febrero pero de 1987 (35 años) provienen no solo de las canchas sino de sus inversiones personales.

Según trascendió días previos al lanzamiento del tema “Monotonía” de Shakira y Ozuna, el futbolista está pagando los estudios de Clara Chía para que pueda culminar su carrera universitaria. La joven de 23 años acude a una lujosa escuela de Barcelona a estudiar Relaciones Públicas.

Medios internacionales revelaron que Clara Chía Martí estudia en la Escuela Internacional de Protocolo (EIP) donde ofrecen estudios de Relaciones Públicas, Protocolo, Organización de Eventos, Comunicación y Marketing.

Además, la joven laboraría en un área relacionada con su profesión en Kosmos Global Holding, una de las empresas de Piqué.

El ex de Shakira estaría pagando por la educación de su nuevo amor cerca de 4500 dólares anuales, costo de la carrera que dura cuatro años.

Su formación en la universidad de Barcelona sería como “event planner” con certificado internacional, según indica la página web de la institución. Clara Chía es hija de padres adinerados; un abogado dueño de un bufete y una administradora.