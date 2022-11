“Nos tocó ser enemigas”: Laura Zapata habla de su secuestro y la difícil relación con sus hermanas

Laura Zapata es conocida por su personalidad sarcástica y sus declaraciones subidas de tono. Después del estreno de “Siempre Reinas”, el reality que se estrenó en Netflix el pasado 2 de octubre, su nombre ha sonado mucho más.

En la producción comparte escena con Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Lucía Méndez, con quien por cierto cazó una guerra.

La actriz, de 66 años, nacida el 31 de julio de 1956 en Ciudad de México ha hecho carrera en especial con personajes de villana que se le dan muy bien.

Laura ha copado titulares de prensa debido a su vehemente defensa a Verónica Castro, sus frases despectivas hacia Lucía Méndez por salir con un hombre 30 años menor, además de sus palabras pícaras sobre un presunto trío con Lorena Herrera.

Tras el estreno de Siempre Reinas los periodistas le consultaron sobre varios temas, entre estos sobre la posibilidad de hacer un “trío” con Lorena Herrera y su esposo, algo que le causó mucha risa a Laura. La idea fue propuesta por el esposo de Lorena luego que ella confesara en el reality que ha tenido problemas con su libido.

Lorena, de 55 años, nació el 18 de febrero de 1967 en Mazatlán, mientras que su esposo Roberto Assad, tiene 46 años, nació el 30 de diciembre de 1975 en Monterrey. Están casados desde 2007.

“Ay esta Lorena, tremenda, digo se lo agradezco, hay que agradecerle a esta guapura que si toca lo de un trío con su marido dijo que escogería a Laura Zapata (…) Quiere decir que mi perfume, mi olor, mi capacidad (…) Vamos a pensar en algo”, bromeó.

El secuestro y su enemistad con Thalía

Laura Zapata recuerda amargamente el secuestro que tanto ella como su hermana, Ernestina Sodi sufrieron el 22 de septiembre de 2002 al ser interceptadas cuando salían de un teatro en Ciudad de México.

“Mis hermanas han sido tremendas conmigo”, aseguró Laura Zapata quien asumió los cuidados de su abuela de 104 años, doña Eva.

“Con las que eran mis medias hermanas se empieza a romper todo esto en el secuestro”.

“Fui acusada de ser el cerebro del secuestro”, relató Laura Zapata durante los últimos capítulos de “Siempre Reinas”.

“Cuando me secuestraron me bajaron las defensas, me dio catarro (…)Eran noches realmente diabólicas (…) Era un cuarto del terror, había vidrios, cabellos, sangre, balazos, era un horror”, recordó.

El secuestro “fue un parteaguas muy importante en mi vida, no solo por la experiencia del dolor si no por lo que siguió que fue muy duro”, le contó Laura a su terapeuta.

Thalía, quien para ese momento ya estaba junto al magnate discográfico Tommy Mottola, pagó junto a su esposo 5 millones de dólares para salvar la vida de sus hermanas.

Dijo que las diferencias con sus hermanas se acentuaron con la muerte de su madre.

“Thalía siempre ha estado presente, claro que envenenada por las otras”, dijo sobre la relación de la intérprete de “Amor a la mexicana” con su abuela.

A raíz de la muerte de su madre, Laura Zapata dice que a excepción de Thalía, sus hermanas se quedaron con el dinero que su abuela le había dado a guardar.

“Se quedaron con el dinero de mi abuela, la única que entregó su parte fue Thalía”, confesó.

“Ahora sí nos tocó ser enemigas (a mis hermanas y a mí)”, le contó a Sylvia Pasquel, quien la escuchó con ojos llorosos.