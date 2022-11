Disco póstumo de Juan Gabriel ya tiene fecha de estreno

El pasado 28 de agosto se cumplieron 6 años del fallecimiento de Juan Gabriel, una noticia que conmocionó a Latinoamérica debido a la gran trayectoria artística que tuvo el cantante durante décadas, dejando diversas canciones que han quedado en la historia y se han pasado de generación en generación.

La carrera del llamado ‘Divo de Juárez’ se impulsaba cada día más, obteniendo en todos estos años más de 100 millones de discos vendidos a nivel mundial, y un aproximado de mil ochocientas composiciones que se han traducido en diversos idiomas, tales como: Alemán, turco, tagalo, japonés, francés, italiano, griego, portugués, inglés y papiamento; al igual que han sido interpretadas por diversos grupos y artistas en el mundo.

Asimismo, gracias a esta misma trayectoria se anunció hace un tiempo el lanzamiento de un disco póstumo en donde participarán diversos cantantes, como Danna Paola y Gloria Trevi, deleitando así una vez más los oídos de sus fans que tanto lo querían.

“El álbum presenta una lista de colaboradores repleta de estrellas de varios géneros y épocas de la música que seguramente deleitará y sorprenderá a los fanáticos”, confirmó en un comunicado Virgin Music, quienes son los encargados de llevar a cabo este material.

¿Cuándo se estrenará este nuevo disco?

‘Los Dúo 3′, es la tercera entrega de los álbumes de colaboración de Juan Gabriel con diferentes artistas, siendo ‘Los Dúo’ y ‘Los Dúo 2′ producidos por Gustavo Farías. Este será estrenado el próximo 11 de noviembre del presente año, en donde se pueden apreciar cantantes reconocidos, Anahí, Gloria Trevi, Danna Paola, Mon Laferte, entre otros.

Acá, la lista de canciones que tendrá el disco.

Déjame vivir, dueto con Anahí.

Por qué me haces llorar, dueto con Gloria Trevi.

Cada vez y cada vez, dueto con Pepe Aguilar.

De mí enamórate, dueto con Danna Paola.

He venido a pedirte perdón, dueto con Mon Laferte.

Have you ever seen the rain, dueto con John Fogerty.

Nada más decídete, dueto con Ángela Aguilar.

Luna tras luna, dueto con George Benson.

Yo no nací para amar, dueto con Lasso.

Venecia sin ti, dueto con Charles Aznavour.

Te doy 8 días, dueto con La Adictiva.

Déjame, dueto con Luciano Pereyra.

Mía un año, dueto con Eslabon Armado.

Ya, dueto con Banda El Recodo De Cruz Lizárraga, La India.