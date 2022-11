¿Laura G abandona Venga La Alegría? La conductora salió del set tras discutir con Sergio Sepúlveda

Los conductores de Venga La Alegría han Sergio Sepúlveda y Laura G han estado en boca de los seguidores del programa luego de un supuesto altercado en el que la conductora salió del set donde comparte con Sepúlveda.

Todo ocurrió durante la emisión del espacio “Quiero cantar” donde se presentan cantantes y se someten a las críticas del jurado.

El incidente entre Laura G, quien también participó en la pasada edición de La Academia, ha generado una serie de comentarios en redes sociales.

¿Pero qué fue lo que verdaderamente pasó en ese set?

¿Por qué Laura G abandonó el set?

“Al inicio de Quiero Cantar preguntábamos quién cantaba mejor, si nuestra Lupita o nuestra Laura G”, no sabemos, el público no sabe qué decir, señaló Sergio Sepúlveda.

Ante esto, su compañera Laura G le respondió: “Yo nada más te voy a decir que llevamos tres años de una amistad intensa, sabes cómo te quiero ¿A quién eliges? ¿A Lupita o a mí?, piensa bien lo que vas a decir, se rompe todo”.

Sergio por su parte le respondió a Laura G: “No, no tengo que pensarlo mucho, Lupita”.

Acto seguido Laura G abandonó el set y le dijo a su compañero en Venga La Alegría que le hablara a Lily Brilliant para que venga a conducir con él.

Los comentarios inundaron las redes sociales: “No puede ser que diga que Lupita canta mejor que tú Laura”, “Se pasó, Laura canta un poco mejor”, “Ahí se van las dos pero Lupita es honesta, centrada, sencilla, etc., pero Laura g es grosera, prepotente, mala vibra, envidiosa, impositiva, deshonesta, orgullosa, voluble, etc., etc., etc., y más”, “Para mí Laura canta mucho mejor que Lupita, y ahí se ve que Sergio es un traidor por eso le caían bien los traidores de Survivor”.

Al final de cuentas todo se trató de una broma para ponerle picante a Venga La Alegría, programa transmitido por TV Azteca desde 2006.