Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh: ‘Amaia Montero no es mi guerra’

La vocalista de La oreja de Van Gogh, Leire Martínez, decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre cómo fue y cómo ha sido su relación con la exvocalista de la banda española, Amaia Montero, quien no pasa por una buena salud mental. La cantante ofreció una entrevista al medio Socialité, en la que reveló detalles que muchos desconocían.

Leire Martínez, se incorporó hace 15 años a la banda española, señaló que tuvo un arranque complicado. Durante la entrevista contó cómo vivió ese cambio al frente que provocó un “enfrentamiento” entre las cantante, También puntualizó cómo se enteró de los comentarios vertidos por Amaia Montero, como cuando dijo que no le sentaba bien que Leire firmara discos de la época de Amaia.

“No me suele gustar pronunciarme en temas de Amaia porque no me gusta encender fuegos. Todo lo que ya trascendió no es agradable, estoy un poco al margen. No es mi guerra”, aseguró la vocalista.

“¿Una colaboración? Es algo que se plantea mucho en internet, sinceramente no sabría que contestar no es una decisión que tomaría yo sola, entiendo que las fans lo quieran, pero yo no tengo relación con ella. Hemos coincidido en varios eventos y hemos ocupado un mismo lugar en el grupo; además, concuerdo con ella en varios aspectos, de ser la única mujer en un equipo de hombres no es nada fácil. La admiro, respeto y me encantaría o me hubiera encantado sentarme a tomar un café con ellas para hablar de varios temas”, respondió durante la entrevista.

Como una manera de responder a las críticas, dijo que tuvo que pedir ayuda psicológica para superar esos constantes ataques y comparaciones, porque fueron una gran presión en lo emocional.

“Leire ha sido lo mejor que le pudo pasar a la oreja de Van Gogh pena da la señora Amaia , y más bloqueando Fans simplemente por que no les gusta que le digan sus verdades”, “Sigo a LODVG desde 2004, momento muy popular en Latinoamérica. Soy de Buenos Aires, y acá el grupo sigue siendo exitoso, llenando teatros”, “Distintas generaciones compartiendo su música. La esencia sigue estando en lo colectivo, en el equipo...en este caso: La Oreja de Van Gogh”, fueron algunas reacciones de los internautas.

A pesar de una edición que busca la reyerta y la crispación Leire se mantiene elegantemente en su postura y response con educación y respeto. Me gusta mucho @laorejadevgogh con sus dos cantantes. ¡Enhorabuena por tu gran trabajo personal y profesional, @LeireMo! — trosdesuro (@trosdesuro) October 1, 2022

¿Por qué salió Amaia Montero de La Oreja de Gogh?

En 2006 el lanzamiento de Guapa (con canciones como Muñeca de trapo, Dulce locura, Perdida o En mi lado del sofá) significó la consagración internacional definitiva. Fue el disco más vendido en España del año con siete semanas en el número 1, consiguió el Grammy Latino al Mejor Álbum Pop, alcanzó también el primer lugar en México, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela, y permitió a la banda realizar su mayor gira americana hasta el momento, incluyendo 13 conciertos en Estados Unidos.

En noviembre de 2007, pocas semanas antes de la edición de Más guapa (Guapa ampliado) y en la cima del éxito, Amaia Montero anunciaba su salida del grupo para comenzar una carrera en solitario. Se incorporaba a la banda su actual vocalista, Leire Martínez.