“Canta con una vocecita de niña, no nos atormentes así”: Internautas arremeten contra nueva canción de Thalía

Las especulaciones sobre la supuesta rivalidad entre Thalía y Shakira no han pasado desde el lanzamiento, el pasado 19 de octubre, de “Monotonía”, tema autobiográfico con el que Shakira externó todo su dolor por la separación con el padre de sus hijos, Gerard Piqué.

Entre esas especulaciones se ha afirmado que Thalía se habría burlado de la barranquillera, pero hasta ahora esas versiones se quedan en rumores porque no quedó en pruebas el video donde Thalía supuestamente se burla de Shakira.

Thalía, intérprete de éxitos como “Estoy enamorado” y “No me acuerdo” ha sido consultada sobre Shakira en varias oportunidades, de hecho ella llegó a entrevistarla para un programa radial hace varios años.

Por ejemplo, en la edición de los Fashion Rocks 2005, evento benéfico que presenta las creaciones de diseñadores del mundo, Thalía fue consultada sobre Shakira, una de las invitadas a la ceremonia en el Radio City Music Hall ubicado en el Rockefeller Center, Nueva York.

¿Qué tal se sientes compartir con Shakira esta noche? Le preguntaron.

“Bien, muy contenta, nos vamos a ver, habló con Tommy, nos vamos a juntar (…) Es una talentosa y una mujer hermosa””, respondió Thalía en esa oportunidad.

En 2007 Thalía entrevistó a Shakira durante un programa radial llamado Conexión. En esa oportunidad Shakira estaba de gira en Alemania y desde allí atendió la llamada para participar en el programa de radio conducido por Thalía.

Shakira expresó que no podía creer que Thalía la estuviera entrevistando.

“Tú tienes una fonética muy bella”, le comentó Thalía durante esa entrevista, al hablar sobre la influencia del papá de Shakira, don William Mebarak Chadid, en su ascenso como compositora.

“Además de lo que dices en tus líricas, los movimientos que te avientas flacas”, le dijo Thalía a lo que Shakira le respondió que era un honor ser entrevistada por la mexicana.

En esa entrevista Shakira contó que Tommy Motolla, esposo de Thalía desde 2000, y quien en esa época era presidente de Sony Music Entertainment, le dio la oportunidad de cantar en inglés cuando apenas manejaba el idioma.

“Tommy fue muy importante porque fue la persona dentro de la compañía que me dio la oportunidad de cantar en inglés, cuando casi que ni podía hablar muy bien el inglés en ese momento, lo hablaba, pero ahí, lo mascaba como gato boca arriba, pero tuvo una gran confianza en mí y eso es algo que jamás olvidaré”.

El respaldo de Gloria Estefan y su esposo, Emilio, fue clave para que una apuesta tan arriesgada.

“Psycho bitch”

Ahora que la mexicana lanza este 4 de noviembre su tema “Psycho bitch” se han multiplicado las reacciones ante los supuestos ataques de Thalía a ‘Shak’.

“Qué diablos tendrías que tener en la cabeza para decir y opinar todo lo que dijiste de Shakira, ¿es neta?? ¿De verdad eso piensas?? Ósea que si mi esposo me pega o algo por el estilo es por que ¿lo merezco?? De verdad no me gusta escribir este tipo de cosas pero creo que ahora si fue demasiado”, le escribió a Thalía una de sus seguidores.

Los ataques no han quedado hasta allí, y hay quienes le restan méritos a nuevo tema de Thalía, “Psycho bitch”.

“La verdad es que esta canción es una porquería! A estas alturas puedes sacar algo mucho mejor”, “Thalía eres una ridícula”,

“Todo ese show de meterse con Shakira era solo para llamar la atención y vean su nueva canción que para mí no tiene nada novedoso y pues le tocó hace toda esa bulla para que vean su canción jajaja que pena Thalía te me caíste”.

“Por favor ya para con esta canción horrible y asquerosa! Aparte la cantas con una vocecita de NIÑA!!! ‍️‍️‍️ si ya no tienes Inspiración no nos atormentes así!”.