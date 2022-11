“Cantinflas no era nada simpático”: Lucía Méndez y su recuerdo sobre Cantinflas

No todo lo que brilla es oro. Cualquiera puede pensar que los comediantes son tan divertidos como se ven sus personajes, pero en la vida real pueden ser todo lo contrario.

De esto habló hace algunos años Lucía Méndez, quien consultada por el periodista Gustavo Adolfo Infante sobre su tipo de hombre ideal ella decía que le gustan los hombres graciosos, que la hagan reír, pero que en su lista de candidatos nunca estaría un comediante.

“No es tan fácil encontrarte una persona como tú la quieres, lo quiero espiritual, simpático, que esté realizado, que sea buena onda, que tenga bonitos dientes, millonario no precisamente, que esté realizado (...) Me encanta la gente con sentido del humor, no me gusta la gente dramática, ni callada”, dijo en una entrevista que Gustavo Adolfo Infante le realizó en 2015.

Lucía, nacida el 26 de enero de 1955 en León, se ha casado dos veces, primero estuvo casada con Pedro Torres entre 1988 y 1996, padre de su único hijo, Pedro Antonio Torres. Luego se casó con Arturo Jordán y el matrimonio duró entre 2004 y 2007.

A sus 67 años, Lucía Méndez celebra 50 años de carrera artística con un legado musical que le ha valido fanáticos en todo el mundo.

Luego del estreno en Netflix, el 2 de octubre de 2022, del reality “Siempre Reinas”, Lucía dejó colar varios aspectos de su vida personal, entre estos que sale con un hombre 30 años menor que ella. Esto le ha valido el sarcasmo de Laura Zapata, con quien comparte escena junto a Lorena Herrera y Sylvia Pasquel.

“Cantinflas no era nada simpático”

La razón por la que Lucía asegura que no le gustaría estar con un comediante es porque considera que son muy serios en la vida real, y puso como ejemplo a Mario Moreno, mundialmente famoso por su personaje Cantinflas.

“Los comediantes son muy serios, Cantinflas era muy serio, me sorprendí de la seriedad que él tenía”, recordó Lucía, quien lo conoció durante las grabaciones de la película “El Ministro y yo”, estrenada en 1976.

“No era nada simpático fuera de las cámaras, era muy serio, decían ¡Acción!, entonces ya era Cantinflas, pero cuando decían fuera de la cámara era muy raro, era serio, lejano, ausente”, relató sobre el icónico comediante mexicano que murió el 20 de abril de 1993 en la Ciudad de México a la edad de 81 años.