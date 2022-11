‘My Mind and Me’: Las revelaciones de Selena Gómez que deja en Shock a sus fans

El pasado 2 de noviembre se estrenó el documental de Selena Gómez que se titula ‘My mind and Me’, en donde la cantante revelaría algunas de las cosas más íntimas que han ocurrido en su vida, desde su exitosa carrera, hasta su lucha contra la depresión y la ansiedad.

Iniciando en el año 2016, Selena Gómez se muestra preparando uno de sus shows en donde se muestra un con un ataque de ansiedad mientras se prepara para salir al escenario. “‘Te perdiste esto, eso apestó, eso apestó', y me quita la vida y no quiero actuar. La presión es simplemente abrumadora porque quiero hacerlo lo mejor que pueda”.

De esta manera, se tiene que dentro de la misma producción se han dado a conocer algunos secretos de la actriz que ha dejado en shock a sus fans, estas son algunas de ellas:

Su depresión inició tras su diagnóstico de Lupus

Fue en el año 2014 cuando a Selena Gómez se le diagnosticó Lupus, lo que le generó ataques de ansiedad y depresión, por lo que estaba recibiendo tratamiento en un centro de Diagnóstico en Tennesse, peor lo que más preocupaba a sus amigos era que la cantante tenía la idea de atentar en contra su vida.

“En un momento ella dijo, ‘No quiero estar viva en este momento, no quiero vivir’”, confesó Theresa Marie Mingus, la ex asistente de Selena. “Y yo estoy como, ‘Espera, ¿qué?’ Es uno de esos momentos en los que la miras a los ojos y no hay nada allí. Estaba completamente oscuro y da mucho miedo”.

Asimismo, Raquelle Stevens, quien es considerada una amiga cercana a la artista recordó el momento en que esta habría entrado en un momento de “brote psicótico”, asegurando que fue una de las etapas más difíciles que pudo haber vivido. Si alguien vio lo que yo vi y el estado en que se encontraba en el hospital psiquiátrico, no la habrían reconocido en absoluto”.

Su trastorno Bipolar

Aunque no es primera vez que Selena Gómez habla sobre esto, en esta ocasión revela un poco más de lo que vivió tras su diagnóstico. “Seré honesta, no quería ir a un hospital psiquiátrico, pero ya no quería estar atrapada en mí misma, en mi mente. Pensé que mi vida había terminado. Pensé así es como voy a ser para siempre”.

Todo esto conllevó a que la actriz tratara un poco mal a sus familiares, un hecho que ha lamentado desde entonces. “No debería haberles hablado como lo hice y no debería haberlos tratado como lo hice”.

“A veces sé que no era yo. Cuando me despierto al día siguiente y me dicen lo que pasó, pero me explican, como, ‘Mira, sabemos que no eres tú quien habla y estamos realmente preocupados. Solo sabemos que te amamos. No vemos nada diferente de lo que fue anoche a ahora”, explicó, asegurando que hasta la fecha se disculpa por cada palabra que dijo en ese instante.

“No debería haberles hablado como lo hice y no debería haberlos tratado como lo hice… recuerdo ciertas cosas que hice... e incluso hasta el día de hoy, sigo diciendo gracias y lo siento”.

La relación con su mamá no era del todo buena

Mandy Teefey es el nombre de la mamá de Selena, quien quedó sorprendida al enterarse a través de TMZ lo ocurrido con su hija en el año 2016, ya que en ese momento su relación no era muy buena. “Me llamaron y querían saber qué estaba haciendo mi hija en el hospital… Ella no quería tener nada que ver conmigo y tenía miedo de que se fuera a morir”, explicó Teefey.

“Te aferras lo más fuerte que puedes y tratas de ayudarlos con su tratamiento y eso es lo más difícil de hacer, solo ir a la cama y esperar que se despierten al día siguiente... Es un milagro que haya salido, pero siempre existe el temor de que vuelva a suceder”, comentó.

Su relación con Justin Bieber

En el año 2019 Selena Gómez pronunció un emotivo discurso en los premios McLean, en donde hablaba sobre su lucha en contra de la ansiedad y la depresión, además revela que todo esto le ayudó y así pudo escribir en tan solo 45 minutos la canción ‘Lose You to Love Me’ junto a los compositores Justin Tranter y Julia Michaels.

En esta señala como logró superar su relación con Justin Bieber. “Se trata de algo más que un amor perdido. Soy yo aprendiendo a elegirme a mí misma, a elegir la vida. Pero también espero que la gente pueda encontrar gracia y paz en ella también. La canción trata sobre perder cada parte de lo que eres para redescubrirte a ti misma nuevamente”, dijo, confesando además su temor de que sigan relacionándola con el intérprete de Sorry por el resto de su carrera artística.

“Yo me sigo preguntando que cuándo voy a ser lo suficientemente buena sola, sin necesidad de asociarme con nadie”.