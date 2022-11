Fernando Colugna rompe con su historia de galán de telenovelas

Fernando Colugna, por fin pudo encontrar el proyecto para regresar a la pantalla tras su desafortunado paso por Malverve, de la cual tuvo que salir y entró Pedro Fernández. Ahora, el actor mexicano está de vuelta, no en una telenovela, sino en una serie que lo muestra como nunca se le había visto.

Producida y filmada entre México y Argentina, la nueva miniserie El secreto de la familia Greco de nueve capítulos marca el esperado regreso de Fernando Colunga, de quien recordamos melodramas como María la del Barrio, Marimar, Abrázame muy fuerte, entre otras.

Fernando Colugna regresa a la televisión. (Foto: Cortesía.)

Con un personaje tan oscuro, que en lugar de agitar corazones provoca rechazo comentó, “Aquiles Greco es un personaje complicado tan lejano a mi en todos los sentidos que implicó un reto, sin embargo, tuve la fortuna de poder invitar a la actriz Patricia Reyes Spíndola a que trabajará conmigo por el desafío que era construir un personaje de este tipo desde sus entrañas. Lograr su forma de pensar, caminar, de entender y de cómo visualiza a su familia ya que creo que cuando contaminas de esa forma a tu núcleo familiar tu mente debe estar potenciada en un lugar muy oscuro”, expresó Fernando Colunga sobre la experiencia de su nuevo rol.

“Mi intención es seguir trabajando e interpretando personajes, no importa si es galán o no”. — Fernando Colugna

De galán a villano

A sus 56 años y con una larga carrera artística en las telenovelas mexicanas, el actor de 56 años, está dispuesto a romper con los estereotipos.

“No pienso en los rechazos por no hacer un galán o los personajes con los cuales mi público estaban acostumbrados. Por ejemplo, yo agradezco cuando mi actor favorito está buscando un nuevo camino. El público que hace favor de seguirnos y a todos los actores, creo yo, buscan propuestas nuevas para entretenerlos y divertirlos; lo que hacemos es renovar y construir al ritmo de la actualidad, simplemente trabajando y adaptando a los personajes”, añadió.

Reconoció la importancia de las telenovelas en su carrera, “estoy agradecido y no puedo negar lo que me has construido, ahora quiero que la familia Greco sea parte de esta escalera”.

¿De qué se trata El secreto de la familia Greco?

Inspirada en hechos reales y basada en la serie argentina Historia de un Clan, creada por Luis y Sebastián Ortega, quien también fuera productor ejecutivo, junto a Pablo Culell, responsables de éxitos como El Marginal, Diario de un Gigoló y 100 Días Para Enamorarse.

Desde el viernes 4 de noviembre llegó a Netflix.

