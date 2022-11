Mamá de Kevin Fret acusa nuevamente a Ozuna por la muerte de su hijo

Kevin Fret fue un cantante puertorriqueño que fue asesinado el 10 de enero del 2019 mientras montaba una motocicleta en Santurce, San Juan, en horas de la madrugada.

Durante esos días se acusó a Ozuna como uno de los sospechosos del crimen, tras abrir una denuncia por extorsión contra Fret semanas antes de su asesinato.

Presuntamente, Ozuna había sido extorsionado por Fret con amenazas de publicar el video sexual que se filtró semanas después dentro de Internet.

Para acompañar esa denuncia, a pocos días del asesinato de Fret, el cantante del género urbano asistió en tribunales de su país, pero por el caso de extorsión, no por la acusación que la familia del trapero sostiene contra el reggaetonero.

Pasaron los meses, y la investigación por el asesinato del cantante y activista LGBT se cerró sin dar respuestas claras, hasta ahora que la Fiscalía de Puerto Rico informó que el caso se va a retomar.

Acusaciones de la madre de Kevin Fret

La mamá del trapero asesinado aseguró a Telemundo que la investigación del asesinato de su hijo iniciará desde cero.

“[El caso] de que fue paralizado, fue paralizado. Yo siempre lo he dicho desde un principio. Sabía que había mano negra, sabía que había mucho dinero envuelto, ya que la persona que yo estoy acusando directamente, a Juan Carlos Ozuna y Vicente Saavedra -su manejador-, sabía que había mucho dinero por el medio. A la larga yo sabía que esto iba a salir a la luz. Cogieron el caso y lo engavetaron. No van a tener éxito en esto y cada cual va a tener su consecuencia por haber metido a su mano”, expresó Rodríguez en entrevista con NotiUno 630 AM.

“Confío que todo esto va a salir a la luz, y muy pronto. Si hay gente que se va a ir por el mismo hoyo donde no debieron meter la mano, lamentablemente cada cual tiene su consecuencia”, añadió.

Por su parte, autoridades puertorriqueñas presentaron una querella administrativa contra el agente Tito Rivera Hernández por el manejo del caso.

“Lo voy a resumir bien sencillo. Cuando uno recibe un caso de asesinato para ser reasignado a la División de Crímenes Mayores, uno espera un expediente sumamente abultado de dos, tres carpetas o una sumamente abultada. Eso no ocurrió en este caso”, expresó el teniente coronel Roberto Rivera, director de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC).

Al reabrirse nuevamente esta investigación, el cantante vuelve a estar en el ‘ojo del huracán’ por este caso.