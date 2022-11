¿David Guetta ‘despreció’ a Kunno? el influencer quiso besar al DJ

¡Un poco distante!, así prefirió estar David Guetta del influencer Kunno, quien tuvo la responsabilidad de anunciar al músico como ganador en la ceremonia de Los 40 Music Awards, que se efectuaron en España. Kunno quiso felicitarlo con un beso en la mejilla como parte del buen gesto por haber ganado un galardón, pero el DJ prefirió evitar el contacto y simplemente le tendió su brazo.

Uno de los Dj’s más influyentes y populares en el mundo, está cumpliendo 55 años.

Mira como fue su encuentro en el escenario

Con este incómodo momento se caldearon las redes sociales y los internautas comentaron que Guetta “despreció” a Kunno. Los seguidores opinaron al respecto: “Que no se ve que evadió nada, si se fijan a la chava también casi no se le acercó”, “Tuvo la misma “actitud " con la chica! El cuerpo distanciado en ambos casos”, “Los que hablan de libertad, crucifican a Guetta por su libertad de saludar como a él le de la gana”, “Es que es shockeante el Kunno ese y no es homofobia, pero luce muy ridículo, es un gu*y vestido de mujer, espantoso”, son algunos de los comentarios.

Este evento fue celebrado en Madrid, y se premia a la música popular según la cadena de radio ‘Los 40′. Kunno estuvo como presentador y fue el encargado de anunciar a David Guetta como ganador al “Best International Dance Artist”. Fue ahí donde los dos personajes en cuestión, coincidieron en el mismo escenario.

Kunno se mantuvo sereno aunque con un poco de desacierto en su rostro por elmal rato sin embargo, permaneció su lugar en el escenario y también recibió palabras positivas de sus fans en Internet: “Con un cuerpazo”, “Ese vestido es una cosa muy bárbara”, “ERES UNA DIOSAAAA, TE AMO”, “Sacando lumbre en la alfombra”, son algunos de los mensajes.

Kunno es creador de contenido nacido en Monterrey, Nuevo León, y ha alcanzado fama internacional en TikTok. Tiene más de 27 millones de seguidores y casi 6 millones en Instagram. Aprovechó la ocasión para compartir con otros artistas como fue el caso de la cantante Rosalía.