Conoce al protagonista de ‘El amor invencible ‘, ya iniciaron las grabaciones del melodrama

Como fue planteado, el 7 de noviembre iniciaron las grabaciones de ‘El amor invencible’ y ya oficialmente Angelique Boyer tiene su galán para protagonizar esta historia. Tal cual como lo dijo el productor del melodrama, Juan Osorio. Inició el rodaje de lo que consideran será un éxito total esta nueva producción creada para TelevisaUnivisión.

Durante años las telenovelas mexicanas han sido ubicadas en los primeros lugares por sus dosis de amor, traición, venganza y tragedias, las cuales han robado la atención detelevidentes en todas partes del mundo. En este caso, la historia entre Angelique Boyer y Danilo Carrera, buscará captar la atención de todos con su historia de amor y desaciertos.

Los seguidores de ‘El amor invencible’, se hicieron sentir por medio de mensajes en Instagram, al ver la publicación de inicio de grabaciones, pero entre los comentarios, no todos son a favor del nuevo protagonista:

“No había otro protagonista para Angelique, ya ni llorar es bueno”, “Otra vez a Angie le tocará hacer el 90% del trabajo protagónico para que haya química en la pareja”, “Otra vez este chavo, no tengo nada en su contra, pero no acaba de estar en la tele”, Danilo cada vez más guapo porque los protagonistas son GUAPOS hermosos atractivos y ALTOS es todo un galán y tiene 33 años”, “Danilo no esta al nivel de la Queen”, Son algunos de los mensajes de los internautas.

¿Quién es Danilo Carrera?

Danilo Xavier Carrera Huerta, más conocido como Danilo Carrera, es un actor, presentador, modelo y futbolista ecuatoriano. Ha participado en telenovelas como: ‘Quererlo todo’, ‘Vencer el miedo’, ‘Hija de la luna’, ‘La doble vida de Estela Carrillo’, entre otras producciones. Emigró a Miami y posteriormente, se radicó en México donde ha construido su vida profesional con resultados positivos.

Los televidentes están a la esperar de la premier de esta producción que reúne a artistas como: Leticia Calderón, Daniel Elbittar, Marlene Favela, Guillermo García Cantú, entre otros.