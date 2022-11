TOMORROW X TOGETHER anuncia nuevo comeback. / Foto: BIGHIT MUSIC

Los ‘It boys’ de la Generación Z, TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI) tendrán un festivo comeback con su quinto EP en enero de 2023. Jiwon Park, CEO de HYBE Corp., anunció la noticia en el ‘2022 HYBE BRIEFING WITH THE COMMUNITY’ de hoy.

El comeback marca un nuevo comienzo después de un descanso de 9 meses desde el último lanzamiento del quinteto, su cuarto EP minisode 2: Thursday’s Child. Con su cuarto EP, los ‘It boys’ de la Gen Z alcanzaron un punto alto de su carrera al permanecer en el Billboard 200 durante 14 semanas consecutivas. Según el ‘2022 U.S. Midyear Report’ de Luminate, minisode 2: Thursday’s Child ocupó el cuarto lugar en ventas de álbumes en Estados Unidos en la primera mitad de 2022.

TOMORROW X TOGETHER continúa expandiendo su reconocimiento mundial, ya que el acto recibió su primera nominación en los MTV European Music Awards (EMAs) en la categoría ‘Best Asia Act’. Además, también recibieron una nominación en los American Music Awards (AMAs) como ‘Favorite k-pop Artist’, demostrando su prominencia como líderes de la cuarta generación en la escena del k-pop mundial.

TOMORROW X TOGETHER anuncia nuevo comeback. / Foto: BIGHIT MUSIC

Las expectativas aumentan cada vez más para el próximo álbum de TOMORROW X TOGETHER, ya que el grupo ha cautivado a oyentes de todo el mundo con canciones sobre crecer y soñar, genuinamente apelando a sus semejantes. El acto volverá a emocionar a sus fans con letras cautivadoras y melodías únicas.

Sigue a Tomorrow X Together en redes sociales:

TOMORROW X TOGETHER anuncia nuevo comeback. / Foto: BIGHIT MUSIC

Lo más visto en Publimetro TV: