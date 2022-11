Emilio Osorio suelta detalles de su ruptura con Karol Sevilla y aclara si está en una nueva relación o no

Emilio Osorio mantuvo una relación con Karol Sevilla durante mucho tiempo, pero repentinamente ambos comunicaron que tomaron la decisión de separarse y que lo habían hecho en buenos términos.

Mucho se especuló al respecto, pero ninguno dijo en sí por qué habían tomado la decisión de cortar si se llevaban tan bien y dicen seguir queriéndose. Entonces, se empezó a rumorear que el actor y cantante empezó a salir con una conductora de “Venga la Alegría: Fin de Semana”.

Como la ruptura entre él y Karol Sevilla fue hace poco, se creó mucho revuelo al respecto y se empezó a decir que Emilio Osorio la había dejado para salir con Alana Literas.

Emilio Osorio no está saliendo con la conductora de “Venga la Alegría”

El hijo de Niurka Marcos expresó en un encuentro con los medios en Perú que él no es el tipo de persona que rompe con alguien para empezar a andar con otra. Además, volvió a resaltar que apenas tiene 19 años de edad, por lo que, si las cosas terminan en una relación, lo acepta y sigue adelante con su vida.

"Coro De Amor" se estrenaría el 14 de Agosto, tema de Karol Sevilla junto a Emilio Osorio. pic.twitter.com/38hPSCmU47 — Music Trend Hits (@musictrendhit) July 30, 2020

Pero eso no implicaba que vaya a odiar a su ex o a dedicarle canciones de desamor, de hecho, dijo que está aprendiendo a escribir canciones y ninguna de las que ha escrito hasta ahora se tratan sobre alguna ex, sino de experiencias o de cómo se siente en determinado momento.

Sobre Karol Sevilla confesó que la admira como persona, actriz y cantante, y que siempre le tendrá mucho cariño. Por otro lado, dejó en claro que entre él y Alana Literas solo hay una amistad, y nada más.

También habló de lo difícil que es hacerse un nombre en el medio y que se reconozca su esfuerzo cuando se es hijo de famosos.

“La gente critica mi trabajo porque soy hijo de dos personas conocidas de México. Cuando uno es hijo de dos famosos y el hijo sale famoso, todo el tiempo van a decir que llegó lejos porque sus papás son famosos”, detalló Emilio Osorio.