Filippa Giordano hará su primer recital navideño en México

La intérprete Filippa Giordano reconoce que tiene muchas inquietudes en la música, pero hay dos que están muy cerca de concretarse. La cantante italiana, también tiene la nacionalidad mexicana, por lo que su próximo disco será un homenaje a México.

“Ya viene mi nuevo álbum, ahora si en 2023. Me he naturalizado mexicana, por eso estoy trabajando en una sorpresa para mi México, será como un homenaje”, adelantó la cantante.

Dispuesta a entrar a nuevos territorios sonoros, también señaló que hoy en día los artistas deben estar abiertos a colaborar con exponentes de otros géneros musicales. Por esta razón, la también diva de la ópera pop destacó que le gustaría realizar colaboraciones con los exponentes de la música urbana.

“En la música hay espacio para todo público, entonces hay que alimentar esos nichos, pero eso no quiere decir que siempre te va a gustar un género en particular. Personalmente no me gustan las vulgaridades en la música, creo que está bien que tenga sus diferencias y que pueda cumplir con diferentes estados de ánimo (...) Sí me gustaría hacer alguna colaboración, pero siempre y cuando no sea sólo algo comercial o vulgar, que se limite al buen gusto”, mencionó.

“Me gustaría convertirme en una tradición de la música navideña, para unir a las familias con temas y villancicos” — Filippa Giordano

Concierto navideño en Jalisco

Actualmente Filippa prepara un concierto navideño en Guadalajara, que será el primero que realice y que puede convertirse en una tradición; por lo pronto, lanzará el tema Blanca Navidad por plataforma digitales.

“Recientemente estuve en el Auditorio Nacional con Carmina Burana, ahora traeré un espectáculo navideño a México, cosa que ya había hecho en otros países, yo acompañada por piano, sax, batería y bajo, un formato muy íntimo y a la vez muy sabroso. Cantaré un repertorio muy variado de grandes canciones que escuchamos durante la temporada navideña, más todos los grandes temas que nos hablan del nacimiento de Jesús, como Ave María, Noche de paz, entre otras. No pude evitar incluir un momento de villancicos en español”, afirmó Filippa.

También puede interesarte: Dua Lipa niega su participación en Qatar 2022

A lo cual agregó, “voy a sacar en mis redes (...) van a escuchar en plataforma un nuevo sencillo que quiero acompañar para la temporada que es Blanca Navidad, la quise grabar en español porque era una necesidad de dedicarle un tema a mi público mexicano”, concluyó.

El concierto será el próximo 11 de diciembre a las 18:00 horas, en el Conjunto Santander, ubicado en Zapopan, Jalisco.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: