Revelan cómo era Shakira con los amigos de Piqué

Desde el momento en que se dio a conocer la ruptura amorosa entre Shakira y Gerard Piqué, muchas son las especulaciones que se han dado para poder llegar a una conclusión de lo que realmente le pasó a la pareja que durante 12 años mostraba su amor ante las cámaras.

Te puede interesar: Mientras Shakira y sus hijos hacen maletas para cambiar el rumbo de sus vidas, Piqué y Clara Chía tendrán libertad en su camino

Y aunque una de las razones que más se ha mencionado sobre esta ruptura, la más relevante ha sido el romance que actualmente mantiene el futbolista español con una de las empleadas de su empresa ‘Kosmos’, Clara Chía Martí. Sin embargo, otra de las versiones que se ha mencionado en los últimos días es que la cantante colombiana tenía una actitud diferente con el círculo de amigos de su ex esposo, lo cual fue afirmado por una amiga cercana de la nueva pareja del español.

“Ella está integrada con los amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Ella jamás conectó con las otras esposas de futbolistas o con los amigos de Piqué”, aseguró la chica.

No obstante, a pesar de estas declaraciones, una nueva fuente aparece en defensa de la cantante, y al igual que sus fanáticos ha logrado romper con los rumores que en los últimos días han recorrido el internet.

Se trata Vanesa Lorenzo, la esposa de uno de los reconocidos jugadores del Barcelona, Carles Puyol, que relató a la revista People que la intérprete de ‘Monotonía’ no era tan “fría” como se ha mencionado en los medios de comunicación y que sí mantenía una buena relación con las esposas de los jugadores.

“Sé que Carles ha hablado con él (Piqué) porque son muy amigos. Yo me llevo muy bien con ella, aunque se ha dicho que no tenía relación con las mujeres de los futbolistas. Siempre me ha parecido una mujer estupenda”, confesó la modelo a la revista antes mencionada.

Confirmándose esta teoría con una imagen que también ha recorrido las redes sociales, en donde aparece Shakira con algunas parejas de los futbolistas del Barcelona.