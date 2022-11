My Chemical Romance ya se encuentra en México para presentarse en el Corona Capital 2022: VIDEO

My Chemical Romance. La banda inquieta a seguidores mexicanos. (Foto: Cortesía My Chemical Romance.)

A través de TikTok se dio a conocer que los miembros del grupo de rock, My Chemical Romance (MCR), arribaron a la Ciudad de México hace algunas horas para presentarse en el festival musical, “Corona Capital”.

Este festival se llevará a cabo este fin de semana: arrancará el viernes 18 y se extenderá hasta el día domingo 20 de noviembre. Y una de las presentaciones más esperadas por los asistentes es la de My Chemical Romance.

El usuario de TikTok “@zuriicreew”, logró grabar el momento en el que Gerard Way, Frank Iero, Mikey Way y Ray Toro llegaron a nuestro país. “Oficialmente My Chemical Romance está en México”, se puede leer en el video.

¿Cómo fueron recibidos My Chemical Romance en el aeropuerto?

My Chemical Romance se presentará la primera noche del festival, y se espera que su show empiece alrededor de las 11:30 P. M., en el Escenario Corona, y se extienda hasta la madrugada del sábado.

Se estima que la presentación dure 1 hora con 40 minutos, no se ha confirmado que canciones tocaran en el festival, pero se espera que toquen sus más grandes éxitos, como ‘Welcome To The Black Parade’, ‘Helena’ y ‘Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)’.

El grupo emo punk fue recibido por un montón de fanáticos emocionados en el aeropuerto de la capital, pero estuvieron custodiados en todo momento, y para evitar un alboroto, pasaron sin detenerse a compartir con sus fans.

Aparte, la llegada de My Chemical Romance empezó a hacerse viral en las redes sociales y muchos usuarios comentaron lo emocionados que estaban por finalmente ver a su grupo favorito de su adolescencia tocar en vivo.

Por otro lado, se dice que las diferentes presentaciones del Corona Capital 2022 serán transmitidas en vivo por TikTok para que las personas que no puedan ir puedan disfrutarlas desde sus casas.

Se desconoce el lugar donde se están hospedando los integrantes de My Chemical Romance, pero se ha corrido el rumor de que estén en algún alojamiento proporcionado por la alcaldía Miguel Hidalgo.