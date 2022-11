¿Quién es Kim Petras? La cantante transexual que nominada al Grammy 2023

Kim Petras es una cantante alemana de 30 años de edad, que desde hace algún tiempo ha figurado entre las listas de los artistas más escuchados dentro de la plataforma de Spotify.

Pero ahora gracias a su colaboración con el cantante británico Sam Smith, en el tema “Unholy”, la artista alemana ha conseguido su primera nominación a los premios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, mayormente conocido como los Grammys.

Los cantantes Kim Petras y Sam Smith compiten en la categoría de Mejor Presentación Dúo/Grupo Pop contra BTS, Coldplay, Camila Cabello y Ed Sheeran, por lo que la tendrán difícil.

No obstante, el simple hecho de estar nominada ya es un gran reconocimiento para una artista como Kim Petras, quien es una chica transexual y fue una de las personas más jóvenes en someterse a una reasignación de sexo.

¿Quién es la artista conocida como Kim Petras?

Kim Petras nació en el año de 1992 y a la tierna edad de 12 años inició con el consumo de bloqueadores hormonales, posteriormente, cuando cumplió los 16 años de edad tuvo una cirugía de afirmación de género.

La cantante siempre contó con el apoyo de sus padres, quienes comprendieron que habían una niña y no un niño. Cuando tenía 14 años, apareció en la televisión de su país para hablar sobre su transición.

En el 2016, Kim Petras empezó a trabajar en su música, logrando posicionar muy bien su single debut “I Don’t Want It at All” en Spotify en el 2017, todo esto bajo su propio sello BunHead Records.

Eso la hizo ganar notoriedad en el mercado musical, y llegó a colaborar con artistas como Charli XCX, Jay Park y Tommy Cash. En el 2021, Kim Petras consigue un contrato con el sello discográfico, Republic Records.

Hasta los momentos ha lanzado 3 álbumes: “Clarity” y “Turn Off the Light” en 2019, y este año lanzó “Slut Pop”. Se supo que canceló el lanzamiento de otro álbum que llevaría el título de “Problématique”.

Pero ahora se espera mucho más de ella ya que ha ganado una tremenda notoriedad a nivel mundial gracias al éxito de “Unholy”.