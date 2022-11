Raúl Araiza se retoca la cara: este fue el procedimiento estético que se realizó el actor

El actor y conductor, Raúl Araiza cumplió 58 años, este lunes 14 de noviembre, y en celebración se fue hacer un pequeño “toque” estético en su rostro.

Así lo dio a conocer el propio Araiza, quien publicó un video en su cuenta de Instagram, @negroaraiza, donde se le ve recibiendo un tratamiento rejuvenecedor en el rostro, en el que se aportan los nutrientes que necesita la piel a través de tecnología EPM, que combina la energía de electroporación y administra transdérmica utilizando una herramienta especial de microchip.

“Ya vine por mis chichis en los ojos y tratamiento! Con mi hermosa doc.”, escribió el actor en el post, donde se observa a la doctora al frente del tratamiento explicando la importancia de ese tipo de proceso.

“Le vendrá muy bien este procedimiento porque todos los días le maquillan el rostro en el programa matutino, además de que su piel está expuesta a las luces, por lo que este procedimiento ayuda a humectar la piel”, explicó la doctora Karen Carrillo.

Rejuvenecimiento de Araiza

En agosto de este año, el actor reapareció, luego de un mes de ausencia en la vida pública, tras haberse internado de forma voluntaria en una clínica de rehabilitación por problemas de alcoholismo.

En su regreso al programa HOY, el conductor se sinceró con sus compañeros y televidentes sobre su estado de salud luego de recaer al consumo de alcohol y otras sustancias por “una incapacidad de poder manejar sus sentimientos”

“Es cuando quieres dejar de sufrir, el sufrimiento es lo que te hace pedir ayuda, puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, que no las sabe uno manejar, y lo que quieres es no sentir. ¿Cómo no sientes?, pues adormeciendo esos sentimientos”, narró el actor de La desalmada.

“El vacío que yo tenía, ¿qué fue lo que me metí desesperado a buscar? Es ausencia, es abandono, abandono de padre, y como lo decían adentro, la fantasía de todo adicto, de lo que sea, es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, me dio amor como él podía, mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él”, confesó ya entre lágrimas al referirse a su padre, el fallecido actor Raúl Araiza Cadena, quien perdió la vida en 2013 a causa de cáncer de páncreas.