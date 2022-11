Shakira busca niñera para sus hijos y ofrece un salario de $2.400

La estrella colombiana Shakira está en la búsqueda de una niñera para sus hijos (Sasha y Milán), la cual debe reunir ciertas cualidades. El salario que ofrece la artista es de $2.400 más viáticos. Esta decisión es tomada por la cantante al lograr la aprobación de Piqué de mudarse a Miami.

La colombiana no sólo está haciendo la mudanza, sino buscando a una niñera para sus hijos de siete y nueve años, así lo dio a conocer el creador de contenido, Jefferson Ferney, quien reveló los requisitos que estaría pidiendo la artista para dicho puesto. Entre ellos está vivir en la mansión que decida la famosa con la intención de estar de cerca de sus hijos y atenderlos mientras ella está ausente por compromisos laborales. La colombiana de 45 años ofrece esa suma, algo más de 11.000.000 de pesos colombianos de salario.

Firmar acuerdo de confidencialidad

El compromiso de la niñera será principalmente no informar nada sobre lo que ocurre en la vida privada de Shakira y sus hijos, por esa razón, la persona que ocupe este cargo, no podrá emitir ningún tipo de entrevistas a la prensa ni compartir información con nadie así que tendrá que firmar un acuerdo de confidencialidad.

A propósito de esta información, los fanáticos consideran que el pago no es alentador: “¿Tan poco? Y los que creen que eso alcanza o es mucho, recuerden que van a vivir en el exterior los gastos de servicios, casa, carro, telefonía no les va a alcanzar para nada, 2400 mensual son 28000 al año y eso en EEUU se ve como pobreza. Menos de 14000 anual es pobreza extrema”, “Pero será semanal, porque si es mensual los tendrá que cuidar ella”, Las “Kardashian pagan más”, “Demasiado avara la cantante !! Eso es nada por cuidar dos niños no que va”, son algunos de los comentarios.

Finalmente la pareja, que dio a conocer su seperación a mediados de este año, acordó no ir a juicio por la custodia de sus dos hijos, así que los menores de edad viajarán con su madre a Estados Unidos, donde la intérprete de ‘Monotonía’ tiene una mansión de lujo, con vecinos como Jennifer López y Chris Evans.