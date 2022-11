Harry Styles: caos, lágrimas y sonrisas durante su primer show en México

Harry Styles hizo su primera parada en México y fue en la Arena VFG, ubicada a 40 minutos de Guadalajara, el punto de reunión de sus más de 15 mil seguidores que le dieron la bienvenida al cantante británico que tras dos años de espera saldó su deuda musical con los fans tapatíos como parte de su gira Love On Tour.

Desde la 10 de la mañana del domingo, los seguidores acudieron al inmueble para entrar a la zona de venta de la mercancía oficial del popular artista que se extendió hasta las cuatro de la tarde. A las cinco se abrieron las puertas para el ingreso de la gente que ya tenía su boleto; mientras tanto, en la zona de taquilla más de 150 personas esperaban conseguir un boleto, pero solo unos cuantos pudieron lograrlo.

Así se vivió el primer concierto de Harry Styles en México

El caos vial se vivió en la carretera a Chapala, que kilómetros antes de llegar a la Arena VFG presentó un considerable trágico, que provocó una llegada dramática para algunos asistentes, que hicieron hasta casi tres horas para llegar y muchos arribaron cuando estaba a más de la mitad el concierto.

Sonrisas, llanto, emoción, decepción y adrenalina se vio antes del primer show de Harry Styles. Adolescentes imitando el estilo de vestir del exintegrante de One Direction llegaron desde muy temprano.

Fans de Harry Styles. (Foto: Gabriela Acosta.)

Harry Styles pasó por Guadalajara, (Foto: Gabriela Acosta.)

Koffee puso a calentar los motores al salir al escenario para brindar un corto set, pero que fue su carta de presentación ante los mexicanos.

A las 20:56 horas se apagaron las luces y comenzó el intro para la salida de Harry Styles, que fue el claro ejemplo de la puntualidad inglesa.

Music For a Sushi Restaurant, Golden, Adore you, Daylight, fueron los primeros temas que interpretó el músico y compositor. Desde que salió al escenario arrojó besos continuamente a sus fans y logró una gran interacción con ellos. Por ejemplo, le tomó una foto a un seguidores que se ubicaba en la primera fila, cantó Happy Birhday, luego pidió que cantaran al estilo de México y un gran coro interpretó Las Mañanitas.

“Buenas noches México, estoy muy feliz de estar de vuelta en este país y tenía muchas ganas de verlos a todos ustedes, nuestro trabajo esta noche es entretenerlos y espero que nos divirtamos juntos. Por lo pronto les pido un aplauso para el grandioso Kofeee, vamos a empezar con esto, ¿me ayudan?”, fue su primer mensaje.

Harry Styles dejó de lado el glamur de sus conciertos pasados, sobre todo en Estados unidos, al no mostrar un vestuario llamativo y sin lucir su tradicional boa alrededor del cuello.

Harry Styles pasó por Guadalajara, (Foto: Gabriela Acosta.)

Harry Styles pasó por Guadalajara, (Foto: Gabriela Acosta.)

Durante la velada, el cantautor británico charló con el público y agradeció el poder cumplir la promesa de cantar en México, tomó la bandera nacional y la colocó en su espalda, interactuó y leyó algunos carteles de los asistentes.

La nostalgia llegó cuando recordó su paso por One Direction. El cierre de la velada llegó con Love of my life, donde Harry agradeció con un simple: “Los amo con todo mi corazón”. Para decir adiós con Sign of the times, As it was y Kiwi.

Próximos conciertos

El Love On Tour va rumbo a: Monterrey, el 22 de noviembre, en la Arena Monterrey. 24 y 25 de noviembre, Foro Sol (Ciudad de México).