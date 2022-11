¿Qué fue de la vida de Pablo Cantu? El ex novio de Karely Ruiz

El ex novio de Karely Ruiz, Pablo Cantu, volvió a Instagram luego de darse de baja poco después de romper con la estrella de Onlyfans, quien confirmó a finales de septiembre que estaba soltera.

Luego de mostrarse empalagosa en sus redes sociales y comentar todo lo que Cantu, bailarín de 23 años, publicaba en su cuenta en Instagram, Karely confirmó que estaba feliz y soltera. Semanas antes de confirmar el fin del breve noviazgo, la pareja presumía de la belleza de cada uno en sus posteos en redes.

Pero todos los halagos quedaron atrás luego de la separación de la que Karely Ruiz ha hablado muy poco. Durante la relación muchas personas le advirtieron a Karely que su novio era un “tóxico” que solo se colgaba de su fama.

“Me lo decían a mí, que él quería ser influencer (…) todo el mundo me lo dijo que me quitaba el brillo, me opacaba (…) Un novio a mí me opaca a mí, me resta, me quita el brillo”, le confesó a sus seguidores durante un en vivo en Instagram.

De hecho el tiempo que estuvo con la estrella de Onlyfans, Cantu dobló sus seguidores en Instagram, pero este crecimiento en la red social se detuvo con la ruptura y se estancó.

Ahora “me veo más perra, más bonita, más hermosa (…) Ando más soltera que nada”, sostuvo la modelo de 22 años.

De colgarse a Karely a la TV

Karely insinuó además que su ex no le daba nada y que por el contrario le exigía cosas que ella no estaba dispuesta a concederle.

“No me das nada, no me invitas a salir, me reclamas por esto... Tu carita me vale madre... Nunca con los weyes que he salido les he exigido que me lleven a un restaurante caro ¿Realmente estás para soportar algo así?”, comentó Karely en una clara alusión a su exnovio.

“No me das nada entonces vienes a reclamarme...si no me des no me quites (…) Si no me vas a dar un peso...”, remarcó.

Por estas razones Karely Ruiz afirmó que prefiere la soltería, aunque no está negada a tener relaciones abiertas, sin compromiso.

La modelo regiomontana aseguró que Cantu quería brillar más que ella en todo momento, algo que queda más que claro en la cantidad de imágenes que publicaba Pablo Cantú en su Instagram presumiendo de su supuesto atractivo.

Ahora incursiona en la televisión. Asistió como presentador invitado a un programa en Internet.

Cantu fue invitado a Orbital, un programa transmitido por el canal 6 Multimedios Televisión los sábados a las 6:00 de la tarde y los domingos a las 3:00 de la tarde.