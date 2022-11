Ryan Reynolds y Will Ferrell se atreven a cambiar la Navidad

Will Ferrell, Ryan Reynolds, Octavia Spencer y Sunita Mani se colocan en una amplia sala, al fondo ya se observan los detalles navideños. Los populares actores intercambian miradas que provocan varias sonrisas previo a la charla. Tenerlos juntos no es fácil, pero en esta ocasión es para hablar de la cinta Spirited: el espíritu de las fiestas que les dejó buenos lazos como amigos.

Por primera vez, Cuento de Navidad se narra desde la perspectiva de los fantasmas en este divertido giro musical del clásico de Charles Dickens. Del director Sean Anders, escrita por Sean Anders y John Morris, con canciones originales de los ganadores del Óscar Benj Pasek y Justin Paul y números musicales coreografiados por Chloe Arnold, esta narración moderna es un regalo navideño dulce y picante.

Spirited ya está disponible en la plataforma de Apple TV y busca convertirse en una tradición para esta temporada del año y son los propios actores que describen a sus personajes.

Ryan Reynolds estrena cinta navideña. (Foto: Apple TV+)

¿Qué nos pueden decir acerca de sus personajes?

— Will Ferrell (WF): Yo interpreto el fantasma de la Navidad presente. Lo que me llevó al rol o lo que me hizo envolverme en la premisa fue Sean Anders, el escritor y director, junto con John Morris, y todo este concepto de reimaginar los villancicos a través de la lente de un fantasma. La premisa entera me hizo decir “oh, esto es divertido, un reto diferente, además de un musical”.

— Ryan Reynolds (RR): Yo interpreto a Clint Briggs, lo que me llevó al papel fue que me gustó la idea de jugar con el tema de Navidad. ¿Por qué que cada año escogen cazar a una persona? Es muy ineficiente, así que la idea es alguien provocar un efecto domino en la sociedad y en el mundo, quién mejor que mi personaje, que es muy obstinado a cambiar los resultados como le plazca; a decir verdad, podemos ver eso todos los días en las redes sociales, gente enfrentándose unos a otros solo para lograr intereses personales, es terrible pero me gusta que tocamos ese tema.

“Cantar, bailar y jugar en la caja de arena con Will Ferrell hizo realidad muchos sueños. Y esta es mi segunda película con la gran Octavia Spencer”. — Ryan Reynolds

— Octavia Spencer (OS): Yo interpreto a Kimberly y lo que me llevó al proyecto fue, que soy una gran fan de Sean Anders y John Morris, básicamente Sean me envolvió en la idea. Dickens es un genio y su papel en esto lo fue aún más; incluso aún más socialmente reelevante.

Me encanta el lugar donde está Kimberly en su vida, creo que hay un punto en la vida donde nos reflejamos en nuestras elecciones, cómo somos como seres humanos y que necesitamos cambiar para crear este efecto domino. Estuve estoy emocionada por explorar todas esas cosas, luego viene el reto de cantar y bailar.

Creo que lo acepté demasiado rápido, y luego la realidad llegó, fue muy retador, pero es una de las cosas favoritas que disfruté y, estoy agradecida de tener la oportunidad de trabajar con todos ellos.

— Sunita Mani: Yo interpreto el fantasma de la navidad del pasado, y lo que me trajo al proyecto fue el mundo de la película, el contar la historia desde la perspectiva del fantasma es muy buena; también fui tocada por el guion y la música que es otro gran elemento que se agrega a ello.

Son muchas capas, pero nunca imaginé esto, estoy muy agradecida de obtener la oportunidad de la audición que tuve, fue un proceso interesante y en todo momento yo me preguntaba: “¿Yo?” Es una película increíble, un cast increíble también, estoy muy agradecida de trabajar con el director y de tener este papel, es muy directa, me encanta cuan espontánea es y su confianza, es divertida pero muy seca; la idea en general de un personaje en el pasado es divertido.

Ryan Reynolds estrena cinta navideña. (Foto: Apple TV+)

Ryan Reynolds estrena cinta navideña. (Foto: Apple TV+)

Si tuvieran la oportunidad de interpretar un rol diferente en Spirited, ¿que personaje sería?

— RR: Yo interpretaría el papel del tipo que está disfrazado del duende. Bueno, jugaría un papel diferente (risas).

— OS: Yo interpretaría el fantasma de la Navidad futura.

— WF: Yo interpretaría el papel de Ryan y el mÍo al mismo tiempo, así no habría competencia del todo.

¿De qué trata?

Cada Nochebuena, el fantasma de la Navidad Presente (Will Ferrell) selecciona un alma oscura para ser reformada por la visita de tres espíritus. Pero esta temporada, eligió al Scrooge equivocado. Clint Briggs (Ryan Reynolds) le da la vuelta a su anfitrión fantasmal hasta que Presente se encuentra reexaminando su propio pasado, presente y futuro.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: