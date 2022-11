The Walking Dead transmitió su episodio final tras 11 temporadas: este es el futuro de la franquicia

The Walking Dead fue un fenómeno televisivo al momento de su estreno en el 2010, manteniendo a una audiencia durante 11 temporadas que llegaron a su final durante este fin de semana. Sin embargo, eso no significa que se acabe la franquicia.

AMC ha decidido extender el universo de The Walking Dead y desarrollar proyectos que deriven de esta serie, tal como ya lo hizo con proyectos como Fear the Walking Dead, Tales of the Walking Dead, The Walking Dead: Red Machete, The Walking Dead: The Oath, The Walking Dead: Cold Storage y The Walking Dead: Torn Apart.

El final de The Walking Dead se confirmó en septiembre de 2020, dejando la temporada 11 para envolver cualquier hilo argumental persistente y llevar la historia de la Commonwealth a una conclusión apropiadamente violenta.

El episodio titulado “Rest In Peace” es el capítulo final de una historia que se ha incrustado en la conciencia cultural del mundo occidental en un lapso de 12 años.

The Walking Dead: ¿qué sigue ahora?

Actualmente, AMC ha informado que se encuentra trabajando en el desarrollo de tres producciones diferentes que derivarán de la historia central de The Walking Dead. Esos proyectos son:

The Walking Dead: Dead City : este proyecto sigue la historia de Negan y Maggie mientras viajan a un Manhattan post-apocalíptico hace mucho aislado del continente. La ciudad en ruinas está llena de muertos y personas que han hecho de la ciudad de Nueva York en su propio mundo lleno de peligro, terror, belleza y anarquía. Este spin-off es el que se encuentra más avanzado, y su estreno está previsto para mediados del 2023.

Daryl Dixon: la producción que seguirá la historia del personaje interpretado por Norman Reedus todavía no tiene un nombre oficial. Solo se sabe que contará con 6 episodios y seguirá la historia de Dixon en su travesia por Europa.

Rick & Michonne: en el Comic Con de San Diego, Andrew Lincoln y Danai Gurira, informaron que se realizará un Spin-Off centrado en Rick Grimes y Michonne para cerrar la narrativa de ambos personajes con una "historia de amor épica".

En paralelo, AMC seguirá desarrollando la serie Fear The Walking Dead.