Así contestó Andrés García al comunicado de su hijo Leonardo García

A pesar de su delicado estado de salud, Andrés García, decidió desmentir públicamente todas las acusaciones que ha lanzado su hijo, Leonardo García, a través de un comunicado.

“Para el cretino de mi hijo Leonardo, él es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa, lo único que ha venido es de gorrón, no ha pagado una comida de nadie jamás”, empezó a decir el actor en un video que fue compartido en el programa “De primera mano”.

¡Contundente! En medio de delicado estado de salud, #AndrésGarcía responde al comunicado de su hijo #LeonardoGarcía: 'No te metas con mi familia'#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/HzNbzcA078 — De Primera Mano (@deprimeramano) November 24, 2022

“Leonardo ya cállate la p… boca, deja de hablar pendejadas y mentiras, ni has ayudado nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú. Margarita me ha cuidado y yo no sé quién te mete pendejadas en la cabeza, deja de chi… no te metas con mi familia”, sentenció Andrés García, con dificultad.

También te puede interesar:

Usuarios se alarman por el estado de salud de Andrés García y piden por su pronta recuperación

Estado de salud de Andrés García es una bomba de tiempo, su esposa dijo que consumió “sustancias ilícitas”

Andrés García: Leonardo responde furioso cuando le preguntan por su padre, hasta dice groserías

Hermana de Andrés García y otros familiares del actor salen en defensa de Margarita Portillo

Rosa María García, hermana del reconocido actor, rechazó el comunicado que emitió su sobrino, Leonardo García, y sostuvo que Margarita Portillo ha estado cuidando de Andrés García desde hace 22 años, y que si está vivo actualmente, es gracias a ella.

#Espectáculos



Esposa de Andrés García rompe en llanto al hablar de la salud del actor



Margarita Portillo dijo que el actor se encuentra delicado de salud, pues recayó en las drogas, ya que al ser sometido a un análisis, reveló que tenía presencia de cocaína en la sangre. pic.twitter.com/BGrQoVCnwS — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) November 24, 2022

“Mi hermano está vivo gracias a Margarita, porque estaba en unas condiciones deplorables, cuando lo sacaron del hospital ahí lo dejaron en la playa nada más con la muchacha de servicio, de vez en cuando iba alguien, pero si está vivo es gracias a Margarita, no creo que sea justo que digan que no lo cuida”, detalló la hermana del actor a “De primera mano” a través de una videollamada.

Por su parte, varias primas de Leonardo García comentaron el post de Instagram donde tiene publicado su comunicado, que estaba muy mal que dijera esas mentiras sobre Margarita Portillo.

Asimismo, la esposa de Andrés García se defendió en el programa “Ventaneado”, alegando que ninguno de los hijos del actor ha ido a cuidarlo, y que, de hecho, el único con quien ella tenía una buena relación era con Andrés García Jr., pero este de repente dejó de hablarle.

A Leonardo García le dijo lo siguiente: “Leonardo y la prudencia con la que me he estado conduciendo y sabe a lo qué me refiero […] No es justo porque Leonardo sabe las cosas que yo he callado últimamente de lo que he vivido al lado de su padre, al cual amo profundamente, pero he sufrido profundamente también, son cosas que él debería agradecer”.