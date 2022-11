Amaia Montero está bien cuidada después de su hospitalización

No ha sido fácil para Amaia Montero superar tantos momentos difíciles en su vida este año. Hace más de un mes, la cantante publicó en su Instagram una fotografía a blanco y negro donde lucía muy demacrada y aparentando estar atravesando por un duro momento. Un poco tiempo después, la incertidumbre volvió a activar a sus seguidores ya que no se sabía de su paradero.

Las palabras de Montero en su publicación fueron, “si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?” incluso, se llegó a sospechar que su vida corría peligro.

#Consternación | 💔 Amaia Montero, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, desapareció hace un mes. Publicó una foto en la que aparece visiblemente demacrada y despeinada, y escribió junto a ella una frase que hizo temer que pueda quitarse la vida.https://t.co/2fCUhsGaUv — Nuevo Diario Web (@NuevoDiarioSDE) November 15, 2022

Después de la información que ha trascendido desde entonces, la revista española ‘Lecturas’ publicó una foto de Amaia Montero saliendo de un centro asistencial en Navarra, en donde estuvo internada durante un mes debido a su depresión y sus problemas emocionales, derivados por la muerte de su papá. Su madre Pilar Saldías y su hermana, estuvieron al pendiente de ella.

Amaia Montero sale de la clínica después de un mes ingresada. Arropada por su familia y con semblante muy serio, la artista ha necesitado ayuda profesionalhttps://t.co/IbHWY3PK0t — Lecturas (@Lecturas) November 23, 2022

¿Por qué estuvo Amaia Montero internada en la clínica?

De acuerdo con el medio de comunicación, Amaia, consideró que era pertinente ponerse en manos de expertos para poder dar respuesta a su situación de salud que se entiende puede estar más enfocada con problemas de depresión. Sin embargo su familia no la ha abandonado aunque hasta ahora no hay mayores detalles de su condición actual.

La cantautora española de pop y baladas, es reconocida por su peculiar timbre de voz. Creció en el mundo de la música como vocalista de La Oreja de Van Gogh en diciembre de 1996. Se maneja la posibilidad de que la cantante retome su carrera, peo en este momento sigue ausente de las redes sociales y así tomar un descanso prudente para quizás volver a cantar muchos de sus éxitos de su carrera musical.