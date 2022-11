Fofo Márquez afirma que un revendedor mexicano lo “estafó” en Catar con medio millón de pesos

Fofo Márquez, conocido como el “Niño millonario” de México, denunció que fue estafado en Catar, a donde viajó pocos días después de la muerte de su padre para disfrutar de la Copa del Mundo disputada en ese país árabe.

Apenas cinco días después de la muerte de su padre, Fofo Márquez publicó imágenes en sus redes sociales en las que se ve llevando su vida de lujos y excesos en Catar.

Su padre, quien murió el 10 de noviembre de 2022 de cáncer de pulmón, siempre estuvo en contra de que exhibiera los lujos con los que creció, sin embargo, nunca lo escuchó.

La fama de Fofo Márquez ha crecido gracias a su contenido donde presume sus excentricidades. En uno de sus videos más polémicos mostró cómo opera su anillo de seguridad, dejando ver a sus escoltas fuertemente armados cuando iba a comprar un cargador para su celular en un centro comercial.

El día que falleció compartió por primera vez imágenes junto a su padre y señaló que su etapa de “niño millonario” se había terminado. Sin embargo, la muerte del papá de Fofo Márquez no lo ha hecho cambiar de estilo de vida y retomó las locuras que lleva años haciendo y que lo han hecho tan famoso en redes sociales.

Burlando las normas de Catar grabó videos junto a varias mujeres en la cama.

“Se supone que aquí en Catar no se pueden hacer estas cosas (…) Me van a dar unos latigazos aquí en Doha”, ironizó mientras sus acompañantes, en bikini, se cubrían sus rostros.

“Me estafaron en Catar”

Fofo Márquez se gastó 15 mil dólares en unos supuestos boletos que le compró a un revendedor mexicano para uno de los partidos de la selección de México.

Los boletos para este encuentro se agotaron por lo que Fofo se citó con el supuesto vendedor, pero este nunca llegó.

“Ahijados, normalmente me roban más en el primer mundo, en México nunca me han robado, hace un año cuando vivía en España me robaron el celular y ahorita me estafaron con unos boletos de 5 mil dólares, más o menos era como medio millón de pesos, que eran Hospitalty para el Mundial, compré el mío, el de María y el de Dominguero, de hecho, se los iba a regalar y me estafaron”, dijo.

Los paquetes hospitality a los que se refiere Fofo son opciones de lujo para disfrutar de la Copa del Mundo Qatar 2022 a los que solo tienen acceso los adinerados.

“Tengan cuidado gente que está en el Mundial, en Catar, no porque sea el primer mundo significa que no hay delincuencia, ya me pasó, me estafaron, me robaron, entonces tengan mucho cuidado”, señaló.

“Pagué 15 mil dólares por estas mamadas (…) se lo compré a un mexicano”, dijo.