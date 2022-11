“Se me acabó la etapa de niño millonario”: Fofo Márquez se despide de su padre tras su muerte

La vida del llamado “Niño millonario” de México, conocido como Fofo Márquez dio un giro dramático este jueves 10 de noviembre tras conocerse la muerte de su padre, quien según medios de prensa batallaba desde hace meses contra un cáncer de pulmón.

La fama de Fofo Márquez ha crecido gracias a su contenido donde presume sus excentricidades. En uno de sus videos más polémicos mostró cómo opera su anillo de seguridad, dejando ver a sus escoltas fuertemente armados cuando iba a comprar un cargador para su celular en un centro comercial.

Fofo Márquez aclaró durante el video con sus escoltas que a sus papás no les hace gracia que muestre su vida de lujos en público. “Mis papás están en contra de que haga mi vida pública”, afirmó en esa oportunidad.

“Les recuerdo que igual mi familia está en contra de todo esto, de que yo haga tan público mi estilo de vida, me quitaron mis cuentas anteriores, y aparte de que me quitaron mis redes sociales anteriores me sacaron casi un año de México por hacer mi estilo de vida pública, me limitaron mi presupuesto”.

Fofo Márquez ha presumido gracias a los millones de su papá una tarjeta de crédito de American Express conocida como express Black o tarjeta Centurión y cuyos límites sólo están al alcance de un reducido grupo de la población.

Aunque el papá de Fofo Márquez siempre le prohibió revelar sus identidades, él con sus opulencias puso a toda la familia al descubierto, y fue precisamente al mostrar su exclusiva tarjeta de crédito cuando la prensa pudo dar con el nombre del empresario Rodolfo Márquez, accionista de la cadena de gasolineras Total. El parecido del empresario con su hijo es enorme.

No siempre fueron una familia rica, el abuelo de Fofo Márquez, don Everardo Márquez, fue el primero en dar los pasos para dejar atrás la pobreza. Era zapatero y tomó la decisión de crear una modesta fábrica de calzados cuyo éxito fue tan grande que comenzó todo un emporio industrial.

Fofo Márquez se despide de las redes sociales

En un emotivo texto, Fofo Márquez, que siempre se mostró altivo en sus publicaciones, compartió por primera vez imágenes junto a su padre.

Fofo publicó una imagen de su padre siendo este muy joven y donde puede verse su gran parecido físico. @Mr.fofomqz

“Se acabó mi etapa del Niño millonario y viene una nueva etapa para mí que es convertirme en un hombre, nunca había subido una foto de mi padre pero se habían filtrado algunas de quien era o yo de quien era hijo, gracias todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabó, ya terminó, ya no tendré tiempo de hacer contenido, me despido de todos ustedes gracias por su apoyo, llegó el momento de convertirme en un hombre”, escribió Fofo Márquez.

Fofo Márquez compartió por primera vez imágenes de su padre, el empresario petrolero Rofolfo Márquez, quien falleció este 10 de noviembre por cáncer de pulmón. @Mr.fofomqz

El “niño rico” ha recibido múltiples mensajes de condolencias.

“Haz que tu papá siga igual de orgulloso de ti desde el cielo, Te quiero hermanito”, “Harás que se sienta orgulloso de ti desde arriba”, “Lo siento mucho hermano, sé que eres fuerte y que puedes con todo lo que se venga que dios te de la fuerza que necesitas tqm”, “Te aprecio brou, tu papá se sentirá orgulloso de ti hagas lo que hagas. Solo haz lo que te haga feliz.