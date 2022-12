Juan Rivera expresó su molestia por el próximo estreno de la serie documental de Jenni Rivera

Hace poco, el servicio de streaming Peacock, en una coproducción con Telemundo, estrenó el tráiler de la serie documental, “Who killed Jenni Rivera?”, del cual, Juan Rivera mostró su molestia al respecto.

De acuerdo con lo que dijo el hermano de Jenni Rivera en el programa “De primera mano”, hace ocho meses los productores del documental se contactaron con él y sus padres para comprar los derechos de imagen de su hermana.

Ellos le habían dicho que sería un proyecto que enaltecería la imagen de la ‘Mariposa de Barrio’, pero como sus sobrinos se habían negado, él y el resto de su familia también lo hicieron.

También detalló que ellos no necesitaban permiso de la familia para hacer el documental sobre Jenni Rivera, puesto que ella era una figura pública. No obstante, está seguro que han utilizado algunas imágenes sin la autorización de sus sobrinos.

Lo que más le molestó a Juan Rivera de esta producción, es que la serie busca ligar a su hermana con los carteles de la droga, y por ende, decir que su muerte no fue accidental, sino causada por alguien en venganza.

“La verdad, me da pena, me da vergüenza, molesta, duele que tengan que hacer algo de esa magnitud. A mí me habían dicho que iban a hacer algo bien bonito sobre la vida de Jenni y cómo ha impactado a las mujeres, inspirado y motivado, y nada qué ver”, dijo en el programa “De primera mano”.

Además, compartió que no ha podido comunicarse con Jacqie, quien es la albacea y encargada de la empresa de Jenni Rivera, para decirle cómo puede proceder legalmente al respecto, ya que estaban usando imágenes de las cuales la empresa tiene derecho.

Lamentó mucho que los productores de “Who killed Jenni Rivera?”, no respetaran la memoria de su hermana y el dolor que le pueden causar a sus padres y a los hijos de Jenni Rivera.