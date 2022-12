¿En qué términos quedaron Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne? Esto dijo la actriz

Desde el momento en que Sandra Echeverría confirmó su separación con el cantante y padre de su hijo Leonardo de Lozanne, los medios de comunicación se han mantenido a la expectativa para saber la opinión de la actriz ante esta situación y qué fue lo que conllevó a esta ruptura amorosa, lo que hasta la fecha ninguno de los famosos ha revelado.

Sin embargo, durante un encuentro con la prensa en la alfombra azul de una reconocida publicación, Echeverría aseguró que ella se encuentra muy bien, tratando de estar en paz consigo mismo y de continuar su vida, además de estar pendiente de su hijo Andrés de Lozanne Echeverría que en el momento solo tiene 7 años.

“Creo que lo más importante es amarse uno mismo, estar en paz con uno mismo y si yo estoy bien mi hijo va a estar bien, entonces hay que seguir para adelante con todo. Estoy bien, estoy tranquila y estoy en paz”, dijo la famosa.

¿En qué termino quedaron los famosos tras su ruptura?

Por otro lado, luego de encontrarse con las cámaras del programa ‘Hoy’, la también cantante se sinceró y confesó que luego de una ruptura, hay tanto días buenos, como días malos y a veces suele ser complicado, pero siempre hay que seguir adelante.

“Estoy tranquila, la verdad es que obviamente es un proceso, de repente estás bien, de repente te sientes más triste, uno está vulnerable, estás pasando por un momento complicado”, aseguró.

De esta manera, también aprovechó la ocasión para revelar que a pesar de haber finalizado su relación, ambos se mantienen en buenos términos, sin ningún tipo de odio o rencor, simplemente mantienen respeto mutuo.

“Como he dicho anteriormente, no hay nota amarillista, no hay odio, no hay malas ondas, al contrario, hay mucho amor, hay mucho respeto de parte de los dos”, confesó la actriz.